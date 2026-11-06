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Tetka Anite Stanojlović nestala je u Kruševcu, a na društvenim mrežama njeni prijatelji i porodica mole za pomoć i bilo koju informaciju o nestaloj ženi.

Danijela je, nestala pre dva dana, otkako joj se izgubio svaki trag. Anitu je kontaktirala ekipa Telegrafa, a na pitanje o tetki koja je nestala, ona je ostala iznenađena.

Na mrežama gotovo svi mole za pomoć, a pretražuju se oklona naselja oko Kruševca.

Podsetimo, Anita Stanojlović javnosti je postala poznata tokom učešća u rijalitiju "Zadruga". U jednoj sezoni ostala je upamćena po vezi sa Jovanom Tomić Matorom, a godinu dana kasnije se vratila u rijaliti i odnela pobedu. Danas, je u vezi sa Lukom Vujovićem sa kojim svakog časa očekuje bebu.