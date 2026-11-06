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Rada Manojlović pojavila se juče na jednom događaju i zasenila sve svojim izgledom. Pevačica je bila u uskoj crnoj haljini, ali u toku izjave koju je dala za medije, pevačica je otkrila da joj duguju pare.

Na pitanje novinara, zašto je pre nekoliko dana imala nervozne statuse na društvenoj mreži "X", Rada je prvo pitala na koji tačno status misle, a onda je otkrila kome je uputila te reči koje je napisala

- To se odnosi na jednu službu. Šest meseci me vraćaju stalno nazad. Ajde da treba da mi daju njihove pare, nego su moje pare u pitanju. Iznos je veliki, u pitanju je cifra od četiri nule i pet cifara - rekla je Rada.

1/7 Vidi galeriju Rada Manojlović Foto: Damir Dervišagić

"Davala sam i po 30.000 evra za to"

Pevačica je jednom prilikom govorila o zaradi i ulaganju, a tada je otkrila da je za lečenje za bolesnu decu davala i na desetine hiljada evra.

- Ja sam takva osoba. Mnogo puta se to dešavalo. Kroz karijeru, ja sam trebala sada da zidam zgrade, a ne da imam stan i zgradu. Ja skupim novac za stan i ako se u tom momentu dese neke velike humanitarne akcije gde je neko jako bolestan, davala sam po 20.000-30.000 evra za jedno dete za lečenje. A recimo meni treba, ja nemam, nemam bekap i u narednom periodu moram da zaradim. Meni se sve mnogo vraća - ispričala je pevačica u pomenutoj emisiji i dodala:

- Što se momaka tiče, to je bilo uzajamno. Davali smo zajedno, koliko je ko bio u mogućnosti, namestilo se da sam ja više - objasnila je Manojlovićeva.