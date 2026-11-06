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Bogoljub Karić danas je rano ujutru viđen u krugu Kliničkog centra Srbije, gde je, kako je zabeležila ekipa Kurira, došao u pratnji dvojice prijatelja. Političar je privukao pažnju prolaznika dok se uputio ka Klinici za otorinolaringologiju i maksilofacijalnu hirurgiju, i to u delu namenjenom hitnoj službi.

Delegacija

Karić je u bolnicu stigao u ranim jutarnjim satima, a tokom dolaska nije ispuštao mobilni telefon iz ruku. Delovao je zamišljeno i zaokupljeno razgovorima i porukama, dok je sa dvojicom muškaraca prolazio kroz krug zdravstvene ustanove. Iako je očigledno pokušavao da prođe neopaženo i ne privlači pažnju, njegov dolazak nije promakao našoj ekipi.

Ide kod lekara

Viđen u zdravstvenoj ustanovi Foto: Kurir

Ovaj funkcioner se bez zadržavanja uputio ka odeljenju, dok su njegovi prijatelji bili uz njega. Posebnu pažnju privukla je činjenica da je posetio upravo Kliniku za otorinolaringologiju i maksilofacijalnu hirurgiju, gde se obavljaju pregledi i lečenja iz oblasti bolesti uha, grla, nosa, kao i hirurških problema glave i vrata.

Za sada nije poznato zbog čega je Karić potražio lekarsku pomoć, niti da li je reč o unapred zakazanom pregledu ili nečemu što je zahtevalo hitnu reakciju. Takođe, ostaje nepoznato da li će nakon pregleda napustiti bolnicu ili će biti zadržan radi dodatnih ispitivanja.

Ekipa Kurira zabeležila je njegov dolazak, a više detalja o tome šta se dešavalo iza bolničkih vrata za sada nije poznato.

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Bogoljub Karić prodaje kesten na Terazijama Izvor: Kurir