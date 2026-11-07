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Manuel Stojanović odavno je prevazišao granice Srbije, a njegov poslovni život danas izgleda kao scena iz luksuznog filma. Ovaj fudbalski menadžer koji je nekad bio deo javnog posla,godinama živi i radi u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, gde je u međuvremenu kupio i nekretninu, a sada je pratiocima na društvenim mrežama pokazao kako izgleda njegov poslovni prostor u Dubaiju. I dok većina poslovnih ljudi sate provodi zatvorena u kancelarijama, Manuel je sebi obezbedio potpuno drugačiji ambijent. Verovali ili ne, njegov ofis nalazi se praktično na plaži!Umesto klasičnih kancelarijskih zidova, sastanaka u četiri zida i pogleda na poslovne zgrade, Stojanović poslovne obaveze završava uz more, pesak i sunce. Dok pregovara o sportskim transferima fudbalera i sklapa nove poslove, oko njega je pravi mali luksuzni raj. Za uslugu su zadužene atraktivne konobarice, dok se u neposrednoj blizini smenjuju turistkinje i lepotice iz različitih krajeva sveta koje u Dubai dolaze kako bi uživale u čarima ove mondenske destinacije.

Kancelarija iz snova

Sudeći po prizorima koje objavljuje, Manuel je uspeo da spoji posao i zadovoljstvo na način na koji bi mnogi mogli samo da mu pozavide. Njegovi poslovni sastanci ne podrazumevaju samo razgovore o ugovorima i fudbalskim transferima već i pogled na more, prijatnu atmosferu i uslugu kakva se može očekivati u najluksuznijim letovalištima.

Svako bi poželeo

1/5 Vidi galeriju Uživa za sve pare Foto: Instagram

Stojanović iz godine u godinu širi svoj biznis, a njegov način života najbolje opisuje činjenica da mu geografske udaljenosti očigledno ne predstavljaju prepreku. Tako se na njegovim društvenim mrežama mogu videti prizori iz različitih svetskih metropola, pa nije neobično da doručkuje u Milanu, ruča u Parizu, a večera u Svilajncu. Poslovne obaveze očigledno mu diktiraju tempo, ali i omogućavaju da često menja destinacije i uživa u svemu što mu život pruža.

Pirot u srcu

Ipak, koliko god da je njegov život vezan za luksuzne destinacije, avione i međunarodne poslovne kontakte, Manuel nije zaboravio odakle potiče. Rodnu grudu očigledno nosi u srcu, što često pokazuje i na društvenim mrežama. Zanimljivo je da se čak i dok boravi u Kini ume čekirati kao da je u Pirotu, čime na simpatičan način pokazuje da ga kilometri ne mogu odvojiti od mesta za koje ga vezuju uspomene.Dok širi poslovnu imperiju i gradi život na relaciji između svetskih metropola, Stojanović očigledno ne namerava da uspori. A ako je suditi po njegovoj kancelariji na plaži, radno vreme u njegovom slučaju zaista izgleda mnogo drugačije nego kod većine ljudi.