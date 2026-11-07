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Đorđe Mićunović, sin pokojnog crnogorskog biznismena Brane Mićunovića, ponovo je slobodan čovek! Ovaj uspešni poslovni čovek stavio je tačku na bračnu zajednicu sa suprugom Zoranom, sa kojom ima dvoje dece. Iako su važili za par koji je svoj privatni život uglavnom držao daleko od očiju javnosti, njihovom zajedničkom životu došao je kraj, a svako je krenuo svojim putem.Kako saznajemo, prošle godine su sporazumno okončali brak, bez javnih sukoba i pompe. Njihov prioritet ostala su deca, dok je Đorđe nakon razvoda fokus prebacio na poslovne obaveze i nove životne planove.

Sve prođe

Mićunović je nakon razvoda odlučio da se posveti onome što mu je trenutno najvažnije deci i poslovnim projektima na kojima radi. Iako se o njegovom privatnom životu retko šta može saznati, vest o promeni bračnog statusa uspeli smo da proverimo direktno sa njim.

Đorđe je u razgovoru za Kurir potvrdio da je ponovo slobodan muškarac, ali nije želeo da otkriva detalje razvoda, niti da govori o razlozima zbog kojih su on i Zorana odlučili da stave tačku na brak.

Kraj ljubavi

1/3 Vidi galeriju Naslednik poznatog crnogorskog biznismena Foto: Privatna Arhiva, Aleksandar Jovanović, Printscreen/Instagram, Printskrin Instagram



Đorđe i Zorana venčali su se 2017. godine na crnogorskom primorju, a njihovom velikom danu prisustvovalo je oko 150 zvanica. Svadbenom slavlju prisustvovali su brojni pripadnici estradnog i političkog života, a događaj je privukao pažnju i zbog poznatog prezimena mladoženje. Ipak, uprkos interesovanju javnosti, supružnici su tokom zajedničkih godina uspevali da sačuvaju privatnost i porodični život drže podalje od medija.

Podsećanje

A otkako je ponovo slobodan, Mićunović važi za jednog od najpoželjnijih neženja na crnogorskom primorju. Njegovo prezime, poslovni uspeh i diskrecija kojom godinama čuva privatni život svakako ne prolaze nezapaženo, pa ne bi bilo iznenađenje da se za njegovu pažnju zainteresuju brojne pripadnice lepšeg pola.Ipak, čini se da Đorđu trenutno nije prioritet nova ljubavna priča. Posle završetka jednog važnog životnog poglavlja, odlučio je da energiju usmeri na decu i posao, dok će vreme pokazati da li će se uskoro pojaviti nova žena koja će osvojiti njegovo srce.