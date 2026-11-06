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Kako su danas pisali mediji, nestala je tetka Anite Stanojlović. Pobednica rijalitija, se prvo javila na telefon i izjavila je da nije upućena u situaciju, a nakon toga se opet oglasila i dala izjavu

- Na prvu sam se bas šokirala. Čula sam se sa mojima, sve je okej i ona je kod kuće. Nije istina - rekla je Anita Stanojlović za "Blic".

1/5 Vidi galeriju Anita Stanojlović Foto: Marko Karović

Anita i Luka se preselili u Kruševac

Anita Stanojlović i Luka Vujović u želji za mirom određeni period povukli su se iz javnosti i medija, a preselili su se u Kruševac, rodni grad Stanojlovićeve. Naša ekipa posetila je njihov porodični dom, a iako sve pripreme za bebu privode kraju, kutak za naslednicu u sobi je već spreman, jer je Anita samo par nedelja pred porođaj.

- Ovo je soba mog sina i tu su njegove igračke, koje kasnije mi sklapamo. Svašta pričaju, ali dete živi sa majkom kao i uvek. Sad je trenutno kod oca, jer je vikend, ali živi sa mnom. Dogovor sa njegovim ocem je da se dete ne snima i dete nije deo javnog sveta. Sve je normalno i samo se snimamo kad dete nije kod nas, a kad je tu vodimo obavezu oko njega. Malo preteruju sa tim komentarima, ali ja dete nikad nisam koristila za te svrhe. Postala sam stroga mama i učim sa njim. Bilo je turbulentno zbog trećih osoba, ali Anita je mudra, misli na svoje dete i napravila sam dobru situaciju i dete treba da ima i oca i majku - otkrila je pobednica "Zadruge 7 Elite".