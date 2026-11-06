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Recept za domaće sredstvo koje će vam pomoći da kuća zablista bez štetne hemije naše pevačice Jelene Tomašević će vas oduševiti.

Poznata je ne samo po svojoj umetnosti već i po tome što neguje prirodan stil života i porodičnu harmoniju. Pevačica, koja uvek zrači elegancijom, ističe da joj je red u domu veoma važan, ali da u poslednje vreme sve više vodi računa o tome kakve hemikalije koristi u svom domaćinstvu.

S obzirom na to da su mnogi industrijski proizvodi puni jakih mirisa i alergena, pevačica se okrenula starim, proverenim receptima naših baka. Ona je sa svojim pratiocima podelila jednostavan, a neverovatno efikasan trik za domaće univerzalno sredstvo za čišćenje koje bukvalno skida sve mrlje – od kuhinjskih elemenata do ogledala.

„Volim da mi kuća miriše na sveže i čisto, ali mi je bitno da to bude na prirodnoj bazi, naročito zbog zdravlja svih nas u porodici. Ovo sredstvo napravim za pet minuta, a efekat je bolji nego kod bilo kog skupog proizvoda“, otkriva Jelena Tomašević .

1/7 Vidi galeriju Jelena Tomašević Foto: Miloš Nadaždin, Privatna arhiva

RECEPT: Jelenino domaće sredstvo za blistav dom

Ovo sredstvo je ekološko, netoksično i izuzetno jeftino, a možete ga koristiti na skoro svim površinama (osim na mermeru i prirodnom kamenu zbog kiseline).

Sastojci:

200 ml alkoholnog sirćeta (belo sirće)

200 ml mlake destilovane vode

1 kašičica tečnosti za sudove (po mogućstvu ekološke)

10–15 kapi eteričnog ulja po izboru (limun, lavanda ili menta)

Prazna bočica sa raspršivačem (400–500 ml)

Koraci pripreme i upotreba:

1. Sjedinjavanje tečnosti: U bočicu sa raspršivačem prvo sipajte mlaku destilovanu vodu. Voda treba da bude mlaka kako bi se ostali sastojci bolje povezali.

2. Dodavanje „čistača“: U vodu sipajte alkoholno sirće. Sirće je prirodni dezinficijens, razbija kamenac i uništava bakterije, a pritom ne ostavlja tragove.

3. Pena i miris: Dodajte kašičicu tečnosti za sudove koja će pomoći u uklanjanju masnoća. Na kraju ukapajte eterično ulje. Ulje limuna je odlično za kuhinju jer neutrališe mirise, dok je lavanda idealna za dnevnu i spavaću sobu.

4. Mešanje: Zatvorite bočicu i lagano je protresite (nemojte previše snažno da se ne bi stvorilo previše pene).

5. Čišćenje: Naprskajte sredstvo direktno na površinu koju želite da očistite (prozori, police, radne površine u kuhinji, slavine) i obrišite krpom od mikrofibera. Videćete kako prašina i mrlje nestaju u jednom potezu!

Sjaj: Sirće daje poseban visoki sjaj staklenim i metalnim površinama bez mrlja („štrafti“).

Ušteda: Svi sastojci su dostupni i koštaju višestruko manje od brendiranih sredstava.

Isprobajte ovaj trik Jelene Tomašević i uverite se zašto je prirodno čišćenje postalo apsolutni trend u modernim domovima!