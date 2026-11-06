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Zbog velikog interesovanja i rasprodanog koncerta 4.12.2026. u Sarajevu, Zabranjeno pušenje kao Neuštekani održaće u BKC-u i drugi sarajevski koncert 5.12.2026.

Nakon dve godine, desetaka koncerata i hiljada gledalaca u regionu i šire, Zabranjeno pušenje kao Neuštekani vraća se tamo gde je sve počelo. U sarajevskom BKC-u, 4. i 5. decembra, na mestu na kojem je ovaj projekt krajem 2024. prvi put predstavljen publici, bend će zatvoriti krug jedne od najuzbudljivijih koncertnih priča svoje duge karijere.

1/15 Vidi galeriju Zabranjeno pušenje PR Foto: Saša Midžor sucić i Tomislav Fiket

"Neuštekani" su rasprodavali dvorane širom regiona, a u pojedinim su se gradovima publici vraćali po nekoliko puta. U Osijeku su održali čak četiri, u Splitu tri, a u Zadru i Sarajevu po dva rasprodana koncerta. U međuvremenu je stigao i live album "Uživo u Lisinskom", kao trajni zapis energije ovog emotivnog muzičkog putovanja. Neuštekani su za Zabranjeno pušenje mnogo više od akustične verzije poznatih pesama. Nakon više od 40 godina postojanja, grupa je još jednom izašla iz svoje zone komfora i poznate pesme predstavila u drugačijem aranžmanskom ruhu, uz virtuoznu akustičnu svirku, intimniju atmosferu i prostor za priče koje su oduvek bile važan deo njihovih koncerata.

A upravo je vreme pokazalo koliko te pesme mogu da traju. Neke od njih danas zvuče drugačije nego pre nekoliko decenija, ali nisu izgubile ništa od svoje snage. Naprotiv, godine su im dodale patinu, nove slojeve značenja i emociju koju donosi iskustvo naraštaja koji su uz njih odrastali. Bend koji traje duže od 40 godina time pokazuje da se tradicija ne čuva ponavljanjem, nego novim čitanjem. A gde bi se ta priča mogla zaokružiti, ako ne u Sarajevu, kod kuće, gde će se bendu na pozornici pridružiti i gudački kvartet, s kojim su već vrlo uspešno nastupili u Beogradu i Puli.

Ulaznice za koncert su već u prodaji.

Nastupi Neuštekanih koji slede: 14.11.2026. Makarska (HR) - Apfel Arena - Parketna dvorana 21.11.2026. Zagreb (HR) - KD Vatroslav Lisinski - prvi koncert 4.12.2026. Sarajevo (BiH) - BKC - prvi koncert

5.12.2026. Sarajevo (BiH) - BKC - drugi koncert 11.12.2026. Ribnica (SLO) - Urban center Ribnica 28.1.2027. Zagreb (HR) - KD Vatroslav Lisinski - drugi koncert 30.1.2027. Beč (A) - VHS Floridsdorf