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Matija, sin dizajnerke enterijera Elene Karaman i biznismena Andrije Draškovića, raznežio je pratioce na društvenim mrežama emotivnom čestitkom koju je uputio svom ocu povodom rođendana.

Lepa posveta

Mladić je ovom prilikom objavio njihovu zajedničku fotografiju i pokazao koliko mu otac znači, a uz prizor koji govori više od hiljadu reči ostavio je i kratku, ali veoma srdačnu poruku.

-Srećan ti rođendan, tata moj - napisao je Matija uz fotografiju sa Andrijom, ne krijući ljubav i poštovanje prema roditelju.

Poštovanje

1/5 Vidi galeriju Bivši partneri u fer odnosu Foto: Printscreen/Instagram, Printscree, Dragan Kadić, Sonja Spasić

Njegova objava privukla je pažnju upravo zbog jednostavnosti i emocije koju nosi. Iako Matija ne deli često detalje iz privatnog života, ovoga puta napravio je izuzetak i javno pokazao koliko je vezan za svog oca.

Emotivno

Posebno je zanimljivo što je uz rođendansku čestitku podelio i zajednički trenutak, čime je svojim pratiocima omogućio da zavire u njihov odnos. Kratka poruka, oslovljavanje „tata moj“ i fotografija bili su dovoljni da pokažu bliskost između oca i sina.

Matija je tako na najlepši način obeležio očev poseban dan, podsetivši da su porodična ljubav, poštovanje i bliskost važniji od bilo kakvih velikih reči.