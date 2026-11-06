SIN ELENE KARAMAN JAVNO ČESTITAO ROĐENDAN ANDRIJI DRAŠKOVIĆU! Emotivnom porukom pokazao koliko je vezan za oca
- Matija, sin Elene Karaman i Andrije Draškovića, javno je čestitao ocu rođendan emotivnom porukom na društvenim mrežama.
- Uz zajedničku fotografiju napisao je "Srećan ti rođendan, tata moj", pokazujući bliskost i poštovanje prema ocu.
Matija, sin dizajnerke enterijera Elene Karaman i biznismena Andrije Draškovića, raznežio je pratioce na društvenim mrežama emotivnom čestitkom koju je uputio svom ocu povodom rođendana.
Lepa posveta
Mladić je ovom prilikom objavio njihovu zajedničku fotografiju i pokazao koliko mu otac znači, a uz prizor koji govori više od hiljadu reči ostavio je i kratku, ali veoma srdačnu poruku.
-Srećan ti rođendan, tata moj - napisao je Matija uz fotografiju sa Andrijom, ne krijući ljubav i poštovanje prema roditelju.
Poštovanje
Njegova objava privukla je pažnju upravo zbog jednostavnosti i emocije koju nosi. Iako Matija ne deli često detalje iz privatnog života, ovoga puta napravio je izuzetak i javno pokazao koliko je vezan za svog oca.
Emotivno
Posebno je zanimljivo što je uz rođendansku čestitku podelio i zajednički trenutak, čime je svojim pratiocima omogućio da zavire u njihov odnos. Kratka poruka, oslovljavanje „tata moj“ i fotografija bili su dovoljni da pokažu bliskost između oca i sina.
Matija je tako na najlepši način obeležio očev poseban dan, podsetivši da su porodična ljubav, poštovanje i bliskost važniji od bilo kakvih velikih reči.