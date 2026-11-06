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Halid Muslimović u vreme kada je zakoračio na estradu i postao poznati pevač, bio je jedan od najpopularnijih folk pevača u Jugoslaviji, a važio je i za velikog zavodnika.

Folker je jednom prilikom u emisiji "Amidži šou" otkrio da je spavao sa neverovatnim brojem žena, a na to otkriće podstakla ga je koleginica i prijateljica Vesna Zmijanac, koja je bila svedok mnogih situacija.

- U svakom gradu čekala poneka - rekla je Vesna.

Na pitanje voditelja Ognjena Amidžića sa koliko devojaka je bio, Muslimović je odgovorio:

- Rano sam izgubio tu udicu. Nisam brojao, bio sam mlad, pomalo i lud, bio sam i popularan, nekad se dešavalo mojom voljom, nekad bez moje volje, da bude noć popunjena, 300, sto gore-dole - izjavio je on kao iz topa.

1/5 Vidi galeriju Halid Muslimović Foto: Dejan Milićević, Kurir

Upoznao svetsku zvezdu filmova za odrasle

Njegov život je veoma uzbudljiv, a neke nepoznate detalje o sebi otkrio je u svojoj autobiografiji "Mene je učilo vrijeme". U njoj je , između ostalog, pisao i o poznanstvo sa najvećom svetskom zvezdom filmova za odrasle Ilonom Štaler Ćićolinom.

Ona je krajem osamdesetih godina boravila u Prijedoru, gradu u kojem i danas živi folk pevač.

- To je vreme kada su društvene stege prilično popustile i kada se medijski prostor liberalizovao do te mere da je sve bitno odstupalo od ranijeg perioda i konzervativizma koji je bio prisutan. Popularizacija video-kaseta doprinela je tome da su filmovi za odrasle postali prisutni i na našem domaćem tržištu. Tako i ne čudi kako se pročulo za Ćićolinu - pisao je u autobiografiji pa nastavio:

- Lično, nisam nikada bio ljubitelj te vrste filmova, niti sam imao vremena za to. Mene su u životu zanimale druge stvari. U to vreme ona je bila i poslanik u državnom parlamentu Italije. Znao sam ko je Ćićolina, jer se u novinama uveliko o njoj pisalo, a posebno sarajevski "Ven" u to vreme je imao potpuno liberalan pristup svemu tome pa i toj industriji. U prijedorskom hotelu "Biser" često sam znao svratiti sa društvom i ponekada bih i zapevao svoje velike hitove. Ona je tu obratila pažnju na mene i upoznali smo se. Kada bih ja zapevao, ona bi okrenula stolicu na kontra stranu, sela i naslonila se na naslonjač te pomno pratila moj nastup. lako bi mogi pomislili da, zbog posla kojim se ona bavi, nije reč o inteligentnoj i pametnoj osobi, nije tako. Ćićolina je jedna zaista načitana i izuzetno inteligentna osoba. Razgovori sa njom ostavijaju utisak izuzetno pametne osobe.

- U to vreme već sam bio pokrenuo svoju produkcijsku kuću i neki prijatelji su me savetovali da krenem i u tom smeru, a poznato je da je taj posao bio veoma unosan. Sve naše produkcije su radile sa licenciranim filmovima, umnožavali ih i distribuirali, međutim ideja je bila da moja produkcijska kuća snimi prve filmove za odrasle kod nas i to je trebalo da se desi na relaciji Tuzla-Kalesija-Ohrid. Međutim, ja sam dobro o svemu tome razmišljao. S jedne strane unosan posao, a s druge strane to nikako nije išlo uz moje ime. Ubrzo nakon toga je došao rat i do realizacije tih ideja nikada nije došlo i dobro je što je tako. Nisam siguran da je po*no-industrija, ma koliko bila unosna, pravi put kojim treba ići neko ko se razvija u nekom drugom smislu, pevačkom, muzičkom i sl. Ali, u svakom slučaju, poznanstvo sa Ćićolinom mi je pomoglo da srušim neke predrasude koje sam imao prema ljudima iz te branše i shvatio sam da nikada ne treba suditi o ljudima na osnovu njihovog poziva kojim se bave.