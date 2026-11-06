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Mia Borisavljević davnih godina pronašla je sreću pored svog kolege Bojana Grujića. Pevačica i njen partner važe za najlepši par na estradi, a Bojan i sam nosi titulu - najboljeg frajera na estradi.

Oni imaju dvoje dece, a pevačica je od svog supruga starija dve godine.

Par se upoznao tako što je Borisavljevićeva tražila muškog pevača koji bi nastupao sa njom. Kako su kasnije otkrili, među njima je odmah proradila hemija.

1/11 Vidi galeriju Mia Borisavljević sa Bojanom Grujićem nekad i sad Foto: Antonio Ahel/ATAImages, Printscreen/Instagram

- Ta hemija između nas je od početka bila, ali generalno smo se poklopili i po navikama i po temperamentu. To nešto je kliknulo posle jednog zajedničkog putovanja - rekao je Bojan jednom prilikom za medije.

S druge strane, Mia je sve iznenadila priznanjem da je ona pre Grujića shvatila da je zaljubljena:

- Kod mene je bilo to ranije, da sam shvatila da sam zaljubljena. Pa sam ga samo zavela.