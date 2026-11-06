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Tri nedelje pred prvi solistički koncert Nikolije, zakazan za 27. novembar u Plavoj dvorani Sava Centra, već je rasprodato čak 95 odsto kapaciteta dvorane!

Brojke govore same za sebe - publika je spremna za Nikolijin prvi veliki solistički šou, a u prodaji je ostalo još svega 5 odsto ulaznica.

„Presrećna sam i zahvalna što publika deli moju viziju i energiju. Sava Centar za mene ima posebnu simboliku, a činjenica da je već 95 odsto dvorane rasprodato čini me još uzbuđenijom zbog svega što spremamo. Jedva čekam da 27. novembra sve ono na čemu radimo mesecima konačno podelim sa publikom“, izjavila je Nikolija ovim povodom.

Od samog pojavljivanja na sceni, Nikolija gradi autentičan muzički i vizuelni svet, spaja žanrove i postavlja trendove, ne prateći tuđa pravila. Upravo zato njen prvi solistički koncert predstavlja mnogo više od još jednog nastupa - biće to spoj svega što je godinama gradila, od pesama koje su obeležile jednu generaciju do hitova koji danas dominiraju plejlistama.

Uz moćnu audio-vizuelnu produkciju za koju je zadužen Skymusic, publiku očekuju najveći hitovi od početka karijere do danas, nova scenska izdanja, koreografije i prepoznatljiva energija koja je postala Nikolijin zaštitni znak.

Sa 95 odsto već rasprodatog kapaciteta, pitanje više nije koliko će ljudi doći, već ko će uspeti da dođe do poslednjih ulaznica.