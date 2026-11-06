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Hasan Dudić već godinama ne odustaje od aktivnosti kojima, kako kaže, želi da pomogne mladima i pruži im priliku da pokažu svoje talente. Osim muzike, kojoj je posvetio više od pola veka, pevač je veliki deo svog vremena usmerio na humanitarni rad, očuvanje tradicije i podršku deci iz različitih društvenih grupa. Jedan od njegovih najvažnijih projekata jeste Centar za ljudska prava i nacionalne manjine Srbije, u okviru kojeg organizuje manifestacije posvećene stvaralaštvu nacionalnih manjina.

Za primer

Dudić je najavio da će se održati dvanaesti susreti savremenog stvaralaštva nacionalnih manjina, a ovogodišnja manifestacija okupiće više od 120 mališana koji će publici predstaviti svoje umeće kroz folklor, pesmu i igru.

-Sutra ću imati više od 120 dece, folklora, pevanja. Biće lepa manifestacija, a to organizujemo svake godine. Ovoga puta podržali su nas SOKOJ, Ministarstvo za nacionalne manjine i organizacija za prava izvođača. To je tradicionalna manifestacija koju organizujem i jedan vid humanitarnog rada - ispričao je Hasan.

Dečake sklanja sa ulice

Ipak, ovo nije jedini način na koji Dudić pokušava da pomogne mladima. Već devet godina vodi i bokserski klub, kroz koji decu usmerava ka sportu i zdravim životnim navikama, želeći da ih skloni sa ulice i pruži im priliku da razvijaju svoje talente.Kako ističe, klub opstaje uprkos brojnim finansijskim poteškoćama, jer institucionalna pomoć uglavnom izostaje. Najveći deo troškova snosi sam, uz podršku nekolicine prijatelja koji su prepoznali njegov trud.

Posvećen

1/5 Vidi galeriju Muzičar u akciji Foto: Printscreen, Kurir Televizija

-Imam i bokserski klub pomoću kojeg decu sklanjamo sa ulice i koji radi već devet godina. Niko nam ne pomaže, ali opstajem jer ga sam finansiram, uz malu pomoć prijatelja. I ostvarujemo rezultate. Međutim, znate kako, ja ih treniram devet godina, a oni se odmah ožene! Vidim da neko ne dolazi na trening, kad ono, dobio sina. To su sve talenti, ali eto, takav je njihov zakon, čim porastu, oni se žene - ispričao je Dudić kroz osmeh.

Posle 55 godina sprema nove pesme

Iako je veliki deo energije usmerio na humanitarni rad, Hasan nije zaboravio svoju najveću ljubav-muziku. Posle čak 55 godina karijere, pevač priprema dve nove pesme za koje tvrdi da su u njegovom prepoznatljivom stilu i da su već naišle na odlične reakcije onih koji su imali priliku da ih čuju.

-Sada sam snimio dve lepe, divne pesme. Ko god ih je čuo, oduševio se. U mom su stilu. Punih 55 godina sam na estradi i trebalo je da napravim koncert, ali eto, nikako da se to dogodi - iskren je Hasan.

Dudić tako, uprkos dugom stažu na estradi, ne planira da se povuče. Dok priprema nove muzičke projekte, nastavlja da ulaže u mlade, organizuje manifestacije i kroz svoj rad pokušava da ostavi trag koji neće biti vezan samo za pesme koje je snimio već i za ljude kojima je pomogao.