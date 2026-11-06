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Nemanja Tošić diskvalifikovan je iz rijalitija Elita 10 nakon žestokog sukoba sa Ivanonom Marinkovićem. On se sada oglasio na svom Tik Tok profilu prvi put po izlasku iz Bele kuće.

Produkcija Elite 10 se još uvek nije oglasila oko njegove diskvalifikacije, a Nemanja je sada rekao:

- Ima tamo dobrih ima i loših, nikad ne bih uvredio nikoga prvi, kad neko krene na mene... Ivan je psiho, on je pukao. Ja nisam rijaliti igrač, ja sam čovek iz naroda - rekao je on kratko dok su mu fanovi postavljali brojna pitanja.

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Foto: Printscrean

Još jedna takmičarka diskvalifikovana

Rijaliti takmičarka Biljana Čavlin pre nekoliko dana diskvalifikovana je iz "Elite 10". Odluka o njenom izbacivanju doneta je nakon što je fizički nasrnula na Uroša Stanića, čime je direktno prekršila strogo pravilo ugovora o zabrani nasilja.

Pre nego što je izvedena, na imanju je izbio haos, zbog čega je obezbeđenje moralo hitno da reaguje i sprovede je van imanja.

Kurir.rs

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