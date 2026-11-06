Slušaj vest

Radiša Trajković Đani je prošao kroz pravu agoniju nakon što je, prema tvrdnjama izvora iz estradnih krugova, dobio poruku da mora da obezbedi čak 100.000 evra i isplati reket ljudima koji se predstavljaju kao moćnici iz estradnog podzemlja, o čemu smo juče pisali. Đani, kako kaže naš izvor, nije imao dovoljno gotovine da u kratkom roku obezbedi sumu koja se od njega zahtevala, pa je morao da se obrati ljudima iz svog okruženja i pozajmi novac na više strana.

Zadužio se na sve strane

- Kada mu je saopšteno koliko novca mora da obezbedi i u kom roku, nastala je prava panika. Obratio se na više adresa, jer je bilo važno da novac prikupi na vreme. Nije želeo da rizikuje da zakasni sa isplatom pošto se plašio šta bi moglo da usledi ukoliko ne ispuni zahtev - tvrdi naš izvor iz estradnih krugova, koji insistira na anonimnosti.

1/6 Vidi galeriju Pevač Radiša Trajković Đani Foto: Printscreen Pink Tv, Pink

Estradna scena u kandžama mafije

Podsetimo, estradna scena se suočava sa ozbiljnim pritiscima, ucenama i pretnjama od ljudi iz kriminalnog miljea koji pokušavaju da kontrolišu pevače i njihovu zaradu. Može se slobodno reći da teror koji sprovodi grupa okupljena oko estradnog menadžera kriminalca ne jenjava, a Kurir o tome piše već godinama. Od onoga što je poznato javnosti je da je isti klan mafijaša, bacio bombu na kuću Zdravka Čolića, pre nekoliko dana zapaljen je i auto Uroša Živkovića, najnoviji slučaj o kojem se govori u estradnim krugovima vezuje se za folkera Radišu Trajkovića Đanija, kome je početkom nedelje iznuđeno čak 100.000 evra!

Kako se priča među muzičarima, pojedinci koji godinama pokušavaju da uspostave kontrolu nad estradnim poslovima ne prezaju ni od najradikalnijih metoda kako bi došli do novca. Pevači koji ne žele da prihvate njihove uslove suočavaju se s pritiscima, pretnjama, a u pojedinim slučajevima i fizičkim napadima. Strah od posledica, kako tvrde naši sagovornici, razlog je što mnogi odlučuju da ćute i ne obraćaju se nadležnim organima.

1/4 Vidi galeriju Uroš Živković Foto: Kurir, Marko Kranjc

Prema rečima našeg izvora, Đanijev slučaj izazvao je veliku zabrinutost među njegovim kolegama, posebno zbog ogromne sume novca koja se pominje.

- Situacija je ozbiljna. Paljenje automobila Uroša Živkovića samo je jedna kap u moru onog što se dešava na estradnoj sceni. Niko ne sme da pisne za Đanija. Ljudi su u šoku zbog onoga što se dogodilo. On je ostao bez 100.000 evra. Ne sme nikome ništa da kaže, da traži zaštitu, ni on ni njegova porodica. Verujte mi da je sve bilo veoma ozbiljno.

1/5 Vidi galeriju Zdravko Čolić bio u Hrvatskoj za vreme napada Foto: Antonio Ahel/ATAImages, Petar Aleksić

Ono što posebno zabrinjava jeste to što on nije želeo da slučaj prijavi policiji. Plaši se šta bi moglo da se dogodi ukoliko progovori i ko bi sve mogao da bude umešan. Na estradi se već dugo priča o ljudima koji pokušavaju da kontrolišu pevače, njihove nastupe i novac koji zarađuju. Niko ne želi da se zamera takvim ljudima, jer se plaše da bi mogli da postanu sledeća meta - tvrdi naš sagovornik, koji insistira na anonimnosti.