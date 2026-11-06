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Mesecima se pisalo o braku i razvodu Marka Gačića i Goge Gačić, a ona je rešila da otkrije u kakvom su odnosu sada, ali je progovorila i o Markovom odnosu sa njihovo dvoje dece.

Goga je rekla da se sa bivšim suprugom čuje samo oko naslednika za koje kaže da ne treba da trpe posledice razvoda:

- Deca su u kontaktu sa Markom. Mi imamo isključivo komunikaciju oko njih, ništa drugo, tako da, to je to. To je najbitnije. Apsolutno sam rekla od samog početka, kako god bilo, meni, tebi, nama, svejedno, deca su nešto sasvim drugo i deca ne treba da trpe takve stvari i nikada ne bih branila decu, šta god bilo, znači stvarno ne. Ako deca žele, naravno da će ići i da će sve biti potpuno normalno. Mi smo totalno neka nebitna strana kada decu pogledamo - rekla je pevačica.

1/5 Vidi galeriju Goga Gačić Foto: Printscreen Instagram, Printscreen/Instagram

Goga je otkrila i da li su tačni navodi da je kupila stan:

- Pa to je potpuno onako neki redosled koji je normalan. Istina, da, ali naravno u Beogradu kupiti stan, to ne može preko noći, apsolutno. Zato kažem, trudim se, radim i sve ostalo. Mikica i Mira su nam tu, stvarno kao baka i deka, kao neko ko se našao u toj nekoj situaciji. Ja to, mislim, nemam šta da kažem, kao što sam od samog početka rekla, ljudi ni za šta nisu krivi, apsolutno, i to je sve normalno, hvala im još jednom. Kada će se to desiti, ja stvarno ne znam, ako Bog da, zdravlja, posla, svega, polako, polako napred idemo, pa naravno da ću vam to reći - objašnjava ona.

"Verujem u ljubav"

Nakon turbulentnog perioda, iskreno je priznala da nije spremna na novu ljubav:

- Nisam spremna za novu ljubav. Ne, ne, nisam, stvarno, i previše obaveza i previše tereta i svega, i to karijera, deca, kao što rekoh, to prvo, i posle će sve nekako biti samo od sebe. A da li verujem u ljubav, to ne znam, to će mi pokazati vreme. Ljubav je najlepša stvar na svetu, ali pokazaće mi vreme da li treba da verujem u ljubav ili ne - istakla je ona u razgovoru za "Blic".

Ovako su Marko i Goga nekada izgledali zajedno:

1/7 Vidi galeriju Marko Gačić i Goga Foto: Printscreen/Instagram, Kurir Televizija

Bivšu svekrvu zove majkom

Iako je njen brak sa Markom Gačićem završen, Goga Babić očigledno je zadržala blizak i lep odnos sa njegovom porodicom. To je još jednom pokazala kada je nedavno uputila javnu čestitk bivšoj svekrvi, kada je proslavljala rođendan.

Goga je tim povodom na Instagramu objavila njihove zajedničke fotografije, a uz njih je ostavila emotivne reči pune zahvalnosti i lepih želja.

- Srećan rođendan, majka! Želim ti od srca mnogo zdravlja, sreće, ljubavi i lepih trenutaka sa svima koje voliš. Hvala ti što si tako divna tena, baka i osoba na koju uvek možemo da računamo. Deca su presrećna što te imaju, a ja sam beskrajno zahvalna što si baš ti njihova baka! Volimo te - napisala je Goga.

Goga Gačić Foto: Printscreen Instagram

Posebnu pažnju privukla je činjenica da Goga svoju bivšu svekrvu i dalje oslovljava sa „majka“, što dovoljno govori o odnosu koji su izgradile tokom godina. Njihova bliskost očigledno nije nestala nakon Goginog i Markovog razvoda.

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