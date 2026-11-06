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Nakon što je čelnik "Pinka" Željko Mitrović saopštio javnosti da je podelio masovne otkaze, počele su da se nižu spekulacije o novim voditeljima i suspendovanju, a sada se oglasila i Jovana Jeremić i nagovestila šta će se dešavati sa njenom emisijom.

Voditeljka se obratila svojim pratiocima video-porukom na Instagramu po završetku treninga:

- A posle fantastičnog treninga gde smo stabilno i snažno odradili svoje vežbe, istim tim intenzitetom i istom energijom snažnom i stabilnom pripremamo najgledanije jutro u Srbiji i regionu i vikend dominaciju jer će kao i prošlog vikenda svi gledati u nas. Svesni toga idemo u nove radne pobede, poručila je ona u snimku - rekla je voditeljka.

00:31 Jovana Jeremić progovorila o svojoj emisiji nakon vesti o otkazima na Pinku Izvor: Instagram

Masovni otkazi

Podsećanja radi, Željko Mitrović se nedavno oglasio i u svom obraćanju naveo da je podelio masovne otkaze zaposlenima.

Tom prilikom je izneo da je za sada oko 150 ljudi dobilo otkaz, ali da će ih biti još:

- Jedan od najtežih dana u mom životu, pun emocija, ljubavi, topline i razumevanja, raspustio sam sve ansamble u Teatru Odeon, 150 ljudi je ostalo bez posla, otprilike u celom sistemu moraću da otpustim oko hiljadu ljudi, zapravo iz desetak kompanija koje još nisu stigle do “zelene grane” Vidimo se dragi prijatelji u nekim boljim vremenima! Voli vas vaš Žex - napisao je Željko na svom Instagram nalogu.

Mitrović o spekulacijama o gašenju "Pinka"

Priče o navodnom gašenju Pinka, ali i mogućim promenama njegovog imena i vizuelnog identiteta, ne prestaju da se komentarišu. Zbog toga je Mitrović pre nekoliko dana gostujući u "Hit Tvitu" odlučio da se osvrne na ove navode i objasni kako posmatra eventualne promene u poslovanju televizije.

Tom prilikom napravio je jasnu razliku između televizijskog programa i brenda pod kojim se on emituje, naglašavajući da promena imena ne znači automatski i prestanak rada televizije.

- To je samo brend, inače, televizija je program, a ne njena robna marka, tako da... Mislim da to nije baš tako lako - poručio je Željko Mitrović.

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