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Estradna scena se već godinama suočava sa ozbiljnim pritiscima, ucenama i pretnjama od ljudi iz kriminalnog miljea koji pokušavaju da kontrolišu pevače i njihovu zaradu. Može se slobodno reći da teror koji sprovodi grupa okupljena oko estradnog menadžera kriminalca ne jenjava, a Kurir o tome piše već duže vreme.

Nerešeno do danas

1/8 Vidi galeriju Zorana Mićanović Foto: Damir Dervišagić

Za neupućene, Zorana je 18. marta 2025. tokom šetnje sa majkom na Novom Beogradu napadnuta od strane trojice muškaraca koji su bili kamuflirani maramama i kapuljačama. Iako je pevačica slučaj prijavila policiji, on nije rešen ni do danas.

Još od tada po estradnim kuloarima se spekulisalo da je ovaj napad bio samo upozorenje i pretnja Mićanovićevoj, iako ona nikad u javnosti nije rekla na koga sumnja i šta bi bio povod za fizički napad na nju usred bela dana, što je mnogima bilo čudno.

Foto: Foto: Shutterstock

- Taj slučaj napada na Zoranu i njenu majku ostao je misterija do dana današnjeg. Nikada do kraja nije razjašnjeno šta se tu desilo. Odmah je bilo jasno da ona nije bila slučajna žrtva i da je sve bilo dobro pripremljeno unapred. I to je bila klasična pretnja i upozorenje, to je bilo jasno svima koji su u ovom poslu.Zna se i ko je bio nalogodavac - isti čovek koji stoji iza napada na Čolu, Uroša, koji reketira Đanija. Zvanično menadžer, a u stvari kriminalac - kaže na izvor i dodaje:

- Zorana je jako popularna mlada pevačica, ima dosta nastupa po zemlji i dijaspori, traže je dosta i po privatnim veseljima. Samim tim je i ona postala zanimljiva tim kriminalcima koji su i od nje tražili reket. Verovatno ih je odbila i desilo se to što se desilo. Ona iz straha to verovatno nikad neće priznati, ali otad i dalje vuče traume od tog događaja. Mnogima je još tada, kad se sve to desilo, to sve bilo jako čudno, pa su pričali da je to lažna priča kako bi se o njoj pisalo u medijima, ali mnogo je sve to bilo ozbiljnije - tvrdi sagovornik Kurira, koji insistira na anonimnosti.

1/4 Vidi galeriju Uroš Živković Foto: Kurir, Marko Kranjc

Pozvali smo pevačicu za komentar, ali nam se ona nije javljala na pozive.

Kako je i sama Zorana tada ispričala za medije, njenu majku i nju su dok su šetale tri maskirana muškarca presrela, a onda su ih i fizički napali.

Potresni detalji

- Bila sam jako uplašena i u šoku, nisam imala snage nikome da se javim. Nikome ništa ne dugujem, ništa loše ne radim. Mama i ja smo izašle iz zgrade i krenule do prodavnice. Primetila sam da nas prate trojica muškaraca sa maramama i kapuljačama. Već u sekundi mi se ta situacija nije dopala. Rekla sam to mami, ali je ona rekla da sam umislila. Ipak, kada smo se okrenule i još jednom ih videle, ona se ukopala na jedno mesto. Skamenile smo se i onda su nas oni napali. Gurali su nas, udarali, čupali za kosu, i majku su mi šamarali - rekla je Zorana u "Sceni specijal", i otkrila kako im je u pomoć priskočio jedan momak, kome je neizmerno zahvalna.

1/5 Vidi galeriju Zdravko Čolić proživeo dramu Foto: Petar Aleksić, Antonio Anhel/ATA Images, Petar Aleksić

- Jedan momak nam je prišao i pitao šta se dešava, hvala mu... Ostali nisu želeli da priđu - ispričala je pevačica.

Mićanovićeva je odmah nakon napada apelovala na sve da na nasilje ne ćute.

Foto: Nemanja Nikolić, Shutterstock AI

Kurir.rs

Zorana Mićanović: