- Srpsko-Američki odnosi, sada se temelje na poverenju i iskrenosti. Ova američka Trampova oficirka je zaljubljena u PR-DC dronove, i sve naše tehnologije, a ja bih rekao i u ovog zanosnog densera! U Mar A Lagu na Palm Beachu, u rezidenciji predsednika Trampa na Floridi, osetila se atmosfera ,koja liči na ep, svi za jednog-jedan za sve! Bio je prisutan veliki broj, sadašnjih i bivših, guvernera,senatora i kongresmena! Ja sam započeo mnogo različitih projekata ovde u Americi, i siguran sam da ću pre ili kasnije biti veoma ponosan na sve te rezultate! Živelo prijateljastvo izmedju Srbije i Amerike! - napisao je Mitrović ispod video-snimka.