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Direktor i vlasnik Pink Media Group Željko Mitrović oglasio se iz Mar-a-Laga na Floridi, gde je, u rezidenciji američkog predsednika Donalda Trampa na Palm Biču, prisustvovao događaju kojem su, kako je istakao, prisustvovale brojne značajne ličnosti iz američkog političkog i javnog života.

Mitrović je u svojoj objavi posebno istakao atmosferu koja je vladala na ovom susretu, opisujući je kao nešto što podseća na epsko zajedništvo – „svi za jednog, jedan za sve“.

Posebnu pažnju privukla mu je američka oficirka iz Trampovog okruženja, koja je, prema njegovim rečima, pokazala veliko interesovanje za dronove kompanije PR-DC, ali i za druge domaće tehnološke projekte.

- Srpsko-Američki odnosi, sada se temelje na poverenju i iskrenosti. Ova američka Trampova oficirka je zaljubljena u PR-DC dronove, i sve naše tehnologije, a ja bih rekao i u ovog zanosnog densera! U Mar A Lagu na Palm Beachu, u rezidenciji predsednika Trampa na Floridi, osetila se atmosfera ,koja liči na ep, svi za jednog-jedan za sve! Bio je prisutan veliki broj, sadašnjih i bivših, guvernera,senatora i kongresmena! Ja sam započeo mnogo različitih projekata ovde u Americi, i siguran sam da ću pre ili kasnije biti veoma ponosan na sve te rezultate! Živelo prijateljastvo izmedju Srbije i Amerike! - napisao je Mitrović ispod video-snimka. 

Željko Mitrović Foto: Printscreen Instagram

Kurir.rs / pink

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20261024-STARS-EP632-SUBOTA-WEB Izvor: Kurir TV