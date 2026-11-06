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Domaća estrada se susreće sa velikim pritiskom usled brojnih ucena i pretnji koje dobijaju od estradne mafije. Nakon što je bačena bomba na kuću Zdravka Čolića, a potom i zapaljen automobil Uroša Živkovića, njihova koleginica Goga Gačić dala je svoj osvrt na ove nemile događaja i otkrila da li strahuje za svoju bezbednost.

Prvo je rekla da je kontaktriala sa Urošem i istakla žal zbog svega što njegova porodica sada prolazi:

"Uroš će to uraditi kad bude trebalo"

1/4 Vidi galeriju Uroš Živković Foto: Kurir, Marko Kranjc

- Videla sam, samo sam mu poslala poruku, njemu Jovani, naravno, žao mi je što je takvu vrstu stresa pretrpela porodica. Nadam se da će nadležni organi odraditi svoj posao, ne bih tu ništa posebno dodala, oni znaju da sam im ja podrška, tu su moji prijatelji, tako da ništa drugo ne bih dodala. Znam da se ni Uroš nije oglašavao, tako da on će dati sigurno izjavu kada bude trebalo, ako bude bio spreman i sve ostalo, ali bitno je da su svi živi i zdravi - kaže Goga.

"Strah je prirodna stvar"

Osim toga, govorila je i o napadima na kuću Zdravka Čolića:

1/5 Vidi galeriju Zdravko Čolić bio u Hrvatskoj za vreme napada Foto: Antonio Ahel/ATAImages, Petar Aleksić

- Jao, ne znam, stvarno, ja prvo stvarno nikad ne komentarišem tuđe živote i nekako se toga držim. To znate svi, evo koliko već unazad dajem izjave, nikad ne komentarišem druge. Što se straha kao straha tiče, to je potpuno normalna prirodna stvar svakog čoveka, a zašto se sve to dešava i to, ne znam, nemam šta pametno da kažem - rekla je ona za "Blic".

Uroš uklonio zapaljeni automobil

Nakon što mu je pre nekoliko dana zapaljen luksuzni automobil marke „audi Q8“ na Banovom brdu, pevač Uroš Živković odlučio je da ukloni uništeno vozilo sa parking mesta ispred zgrade u kojoj živi. Ekipa Kurira primetila je da zapaljeni džip više nije na mestu na kojem je stajao nakon incidenta, pa je jasno da je folker rešio da skloni neprijatni podsetnik na nemili događaj.

Podsetimo, u utorak rano ujutru, oko četiri sata, stanovnike Banovog brda probudio je snažan prasak, nakon čega je izbio požar na Živkovićevom automobilu. Plamen je zahvatio luksuzni „audi Q8“, a vatrogasne ekipe ubrzo su stigle na lice mesta i sprečile širenje vatre. Ipak, na vozilu je pričinjena velika materijalna šteta.Nakon incidenta, automobil je ostao parkiran ispred zgrade, vidno oštećen i nagoreo, privlačeći pažnju prolaznika i komšija koji su danima mogli da vide posledice požara. Sada je pevač odlučio da ga ukloni sa parking mesta, a da li će vozilo biti popravljano ili je potpuno otpisano, za sada nije poznato.

1/5 Vidi galeriju Pevač u problemu Foto: Kurir, Kurir, Shutterstock's Gen AI/Shutterstock

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