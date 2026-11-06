ZAVIRITE U SKUPOCENU VILU MILETA KITIĆA NA AVALI! Ima 1.600 kvadrata - sve u mermeru, a evo kako provodi vreme kod kuće (FOTO)
Mile Kitić uživa u porodičnoj vili na Avali koja se prostire na 1.600 kvadrata koja navodno košta oko 300.000 evra, a pevačeva ćerka Elena Kitić se oglasila i podelila nekoliko snimaka iz unutrašnjosti njihovog doma.
Posebnu pažnju u ovom skupocenom zdanju privukao je upravo Mile. Elena je kamerom zabeležila trenutke u kojima njen otac prolazi velikim hodnikom sa psima, dok se u pozadini vidi bogato uređen enterijer.
Mermerne površine, dugački hodnici i luksuzni detalji stvaraju atmosferu nesvakidašnjeg luksuza.
- Nije hteo kučiće - napisala je Elena na kadrovima na kojima vidimo Mileta kako uživa sa krznenim ljubimcima. Iako, kako je rekla, nije hteo pse, izgleda da su mu se podvukli pod kožu s obzirom na to da rado provodi vreme sa njima.
Osim toga, Elena je podelila i kadrove na kojem se njen otac zaigrao sa ljubimcem, a ovi prizori oduševili su pratioce:
Vila od koje zastaje dah
Ekipa "Paparaco lova" je zabeležila da luksuzna vila ima zidanu ogradu oko velikog dvorišta, u čijem centru će se naći bazen. Osim toga, mnogi su komentarisali da vila podseća na ogromni hotelski kompleks.
Kako nam je ispričao jednom njegov prijatelj, međutim, trenutno mora da radi jer mu novac treba za završetak kuće na Avali. Do sada je u ovu nekretninu sa suprugom Martom Savić uložio oko 300.000 evra.
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