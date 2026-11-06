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Mile Kitić uživa u porodičnoj vili na Avali koja se prostire na 1.600 kvadrata koja navodno košta oko 300.000 evra, a pevačeva ćerka Elena Kitić se oglasila i podelila nekoliko snimaka iz unutrašnjosti njihovog doma.

Posebnu pažnju u ovom skupocenom zdanju privukao je upravo Mile. Elena je kamerom zabeležila trenutke u kojima njen otac prolazi velikim hodnikom sa psima, dok se u pozadini vidi bogato uređen enterijer.

Mermerne površine, dugački hodnici i luksuzni detalji stvaraju atmosferu nesvakidašnjeg luksuza.

Mile Kitić u svojoj vili na Avali Foto: Instagram/ elenakitic

- Nije hteo kučiće - napisala je Elena na kadrovima na kojima vidimo Mileta kako uživa sa krznenim ljubimcima. Iako, kako je rekla, nije hteo pse, izgleda da su mu se podvukli pod kožu s obzirom na to da rado provodi vreme sa njima.

Osim toga, Elena je podelila i kadrove na kojem se njen otac zaigrao sa ljubimcem, a ovi prizori oduševili su pratioce:

Mile Kitić se igra sa psom Foto: Printscreen Instagram

Vila od koje zastaje dah

Ekipa "Paparaco lova" je zabeležila da luksuzna vila ima zidanu ogradu oko velikog dvorišta, u čijem centru će se naći bazen. Osim toga, mnogi su komentarisali da vila podseća na ogromni hotelski kompleks.

Mile Kitić Foto: Paparazzo lov Printscreen, Antonio Ahel/ATAImages, Paparaco lov Printscreen

Kako nam je ispričao jednom njegov prijatelj, međutim, trenutno mora da radi jer mu novac treba za završetak kuće na Avali. Do sada je u ovu nekretninu sa suprugom Martom Savić uložio oko 300.000 evra.

Inače, OVDE možete detaljnije pročitati o svim nekretninama popularnog folkera.

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BONUS video:

18:32
20261031-STARS-EP633-SUBOTA-WEB Izvor: Kurir TV