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Kako je Kurir ekskluzivno objavio, Mina Kostić uhvaćena je u krađi prilikom obilaksa prodavnice u jednom tržnom centru u Beogradu. Policija još uvek ispituje pevačicu, a kako saznajemo, u njenom rancu pronađen je odevni predmet crne boje koji nije plaćen na kasi. Reč je o komadu garderobe koji smo imali prilike da vidimo i fotografišemo.

Kako je izgledao sporni odevni predmet, pogledajte na fotografiji ispod:

Foto: Kurir

Obezbeđenje zvalo policiju

Podsetimo, obezbeđenje je pozvalo policiju koja je ubrzo izašla na lice mesta, dok je pevačica, prema navodima našeg izvora, istakla da ne zna da li je garderoba koju nije platila slučajno ili namerno završila u rancu koji je ponela sa sobom po izlasku iz radnje.

Policija na terenu Foto: Kurir

Ostaje da se vidi kako će se slučaj završiti i da li će protiv pevačice biti podneta prekršajna prijava. Za sada se čeka rasplet događaja, a mi smo pokušali da stupimo u kontakt sa Minom koja je na naš poziv prekinula vezu.

Kolege je ranije optužile za krađu

Podsetimo, pevačica Sandra Rešić otkrila je jednom prilikom da joj je koleginica Mina Kostić uzela 500 evra bakšiša, a istu priču je ranije ispričao i pevač Boris Stjepanović.

Nije poznato da li se radi o istom nastupu na kom je pokradena i Sandra Rešić ili je Boris nekom drugom prilikom ostao bez bakšiša.

- Kad su se gosti opustili i popili poneku, krenuli su da naručuju numere i daju bakšiš. Jedan gost je za pesmu Mini dao novčanicu od 500 evra, koju je ona brže-bolje zgužvala i držala sve vreme u ruci. Gosti su nekoliko puta plaćali pesme, sa nešto manjom cifrom, a Mina je te novčanice uredno ostavljala ne mesto predviđeno za bakšiš, samo je 500 evra prisvojila za sebe. Potom je otpevala još dve pesme i otišla da sedne - rekao je Boris ranije.

Pevač je rekao Mini da je video šta je uradila, i tražio da vrati novac, ali ona je samo napustila splav.

1/5 Vidi galeriju Mina Kostić puca od sreće Foto: Printscreen, Instagram

- Otišla je bez pozdrava na pomoćni izlaz kako je mi ne bismo primetili. Pozvao sam je da je pitam zbog čega je to uradila, a Mina mi je rekla da njoj pripada suma novca koju ona odredi iz zajedničkog bakšiša - tvrdio je Boris 2016. godine.

Podsetimo, Mina se oglasila za Kurir nakon što ju je optužila Sandra Rešić.

- Ja tu koleginicu ni ne poznajem! Iz poštovanja prema njenom ocu, neću reći ništa što bi možda trebalo, a ja sam sa njenim pokojnim ocem u istom rangu. Ne sa njom. Bavim se svojom veridbom i lepim temama, ne izjavama svojih koleginica - poručila je Mina.

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