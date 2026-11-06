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Nakon vesti da je Mina Kostić danas uhvaćena u krađi u jednom tržnom centru u Beogradu, mi smo stupili u kontakt sa pevačicom, te nam je otkrila da je reč o nesporazumu.

Ona je, kako nam je ispričala, otišla u tržni centar sa ciljem da zameni korest u popularnoj prodavnici odeće, nakon čega je došlo do neprijatne situacije. Kako tvrdi za Kurir, nije želela ništa da ukrade, istakavši da to nije u njenom maniru i da je pogrešno shvaćena:

- To su gluposti, mislila sam da zamenim korset, ja nisam u tom fazonu. Zaista ne, pogrešno su razumeli - ispričala nam je pevačica.

Ona je dodala da i policija koja je bila na terenu ne smatra da je bilo reči o pokušaju krađe:

- Ni policija ne veruje u tu priču, šta da kažu...

"Znam da nisam kriva"

Na kraju razgovora, otkrila nam je da je komad koji je završio kod nje u rancu vredan svega 10.000 dinara i da joj nije bilo na kraj pameti da tako nešto uradi:

- Ja se odlično osećam zato što znam da nisam kriva. Nisam ništa ukrala. Kako drugačije. Zašto bih ukrala? To košta 10.000 dinara, nisam poludela da tako nešto uradim - zaključila je pevačica u razgovoru za Kurir.

1/4 Vidi galeriju Mina Kostić Foto: Printscreen Pink

Obezbeđenje zvalo policiju

Podsećamo, usled neprijatne situacije u kojoj je bila osumnjičena za krađu, obezbeđenje je pozvalo policiju koja je ubrzo izašla na lice mesta, dok je pevačica, prema navodima našeg izvora, istakla da ne zna da li je garderoba koju nije platila slučajno ili namerno završila u rancu koji je ponela sa sobom po izlasku iz radnje.

U njenom rancu pronađen je odevni predmet crne boje koji nije plaćen na kasi. Reč je o komadu garderobe koji smo imali prilike da vidimo i fotografišemo.

Kako je izgledao sporni odevni predmet, pogledajte na fotografiji ispod:

Foto: Kurir

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