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Brojne kolege dale su svoj sud na oštre reči Aleksandre Radović o muzičkom takmičenju "Pinkove Zvezde", a među njima i Dragan Stojković Bosanac, koji je poručio da "svaka šuša može da ima školu pevanja". Pevačica je progovorila o tome i otkrila da li ju je to pogodilo.

"Šta tu treba da me pogodi tačno?"

- Apsolutno ne. Mislim, šta tu treba da me pogodi tačno? Nikada nisam komentarisala druge. Dakle, nikada. Ako ne mogu da kažem nešto lepo o nekome, ako ne mogu da pohvalim njegov rad, ako ne mogu da pohvalim nešto što je on napravio, ili ako ne mogu da mu se nađem kao čovek, onda zaista ne treba ni da kažem bilo šta loše. To smatram za sve nas da bi bilo jako lekovito. Da, prosto, nismo mi centar sveta. Nije svaki komentar upućen mojoj ličnosti. Nije svaki komentar maliciozan. Nije svaki komentar upućen sa namerom da nekog unizi, povredi... Mislim, ovo je sad široka tema. Mislim, prosto, nisam deo te priče. Što se mene tiče, o meni može da kaže ko god šta želi. Apsolutnu slobodu ljudi imaju za to, i vrlo je koriste. Ja nemam ništa protiv toga. Jer, kako da ti kažem.. Ja ne gledam šta rade drugi, ja gledam šta radim ja. Ja ne gledam šta je sagrešio onaj drugi. To nije moja stvar. Moja stvar je šta sam ja uradila. Znači, bavim se isključivo sobom. I toplo to preporučujem svima.

1/9 Vidi galeriju Aleksandra Radović Foto: Dragana Udovičić, Promo

Na pitanje konkretno o Bosančevoj izjavi, Aleksandra je kratko odgovorila:

- Divno. Meni je drago. Zapravo, ja sam ti rekla malopre, apsolutno svako ima pravo da kaže šta god želi.

Budući da su njene izjave u posledenje vreme postale viralne, pevačica je rekla:

- Bolje da nikad ne pričam, jer vidim da svima vrlo interesantno kad ja govorim. Vidiš, možda ne treba da govorim - zaključila je ona za "Blic".

Sporna izjava Radovićeve o "Pinkovim zvezdama"

Podsetimo, Aleksandra Radović je u potkastu "Sigurno mesto" otvoreno govorila o svom iskustvu sa muzičkim takmičenjem, u kojem je ranije učestvovala kao član žirija. Tom prilikom nije birala reči kada je iznosila utiske o emisiji.

- Pinkove zvezde su totalni promašaj. Želela sam da tu negde napravim razliku i da pokažem mladim ljudima da je važno biti obrazovan, kulturan i da je važno o nekoj temi govoriti sa nekim predznanjem - istakla je ona.

Foto: Kurir

Radovićeva se posebno osvrnula na pojam mentorstva, naglašavajući da nije dovoljno nekoga nazvati mentorom, već da ta uloga podrazumeva znanje, odgovornost i određenu stručnost.

- Kada pričamo o pevanju i o školi pevanja, mnogo je škola sada i mnogo ljudi sebi daje za pravo da nešto nazove školom ili da nazove sebe mentorom. Je l' smo mi zaboravili šta su mentori? Koja je njihova funkcija i gde se oni nalaze i u kojim ustanovama? Mnogo smo pomešali i pobrkali lončiće - zaključila je ona tada.

Bosančeva reakcija: Svaka šuša ima školu pevanja

Dragan Stojković Bosanac je pre nekoliko dana prvi put pristao da da izjavu pred okupljenim medijima kada je stigao na snimanje emisije "Pinkove zvezde". Tom prilikom je progovorio o izjavi Aleksandre Radović:

1/8 Vidi galeriju Dragan Stojković Bosanac Foto: Marko Karović

- To je njeno pravo. Nije ni ona sigurno. Mentori su na fakultetu, to su profesori koji odaberu dobre studente da ih provedu. Da je bila na fakultetu znala bi da postoji godina kada se određuju smerovi. To što ima školu pevanja ne znači ništa. Svaka šuša može imati školu - poručio je Bosanac u jednoj od retkih izjava koju daje za medije.

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