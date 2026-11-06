KAĆI LAZIĆ ĆERKA ODSEKLA KOSU! Supruga Darka Lazića pokazala kako sada izgleda: "Ovo dete će me izludeti!" (FOTO)
Supruga folkera Darka Lazića, Katarina Lazić na društvenim mrežama deli trenutke iz svog života, međutim, ovog puta izazvala je ogromnu pažnju nakon što je otkrila u kakvoj nesvakidašnjoj situaciji se našla!
Naime, ćerka Srna je uzela makaze i rešila da mami sredi kosu, a Katarina je objavom svoje nove frizure i te kako nasmejala ljude na društvenim mrežama.
Na fotografiji koju je Katarina objavila, jasno se vidi da joj je odsečen pramen kose na temenu, a uz to poslala je i šaljivu poruku istakavši svoje iznenađenje zbog onoga što se dogodilo:
- Ovo dete će me izludeti, svako dete je sebi iseklo kosu, samo moje dete je meni iseklo kosu - napisala je Katarina uz emotikone koji plaču od smeha.
Spremaju sprat za decu u kući u Brestaču
Inače, Darko Lazić je nedavno govorio o porodici, ali i planovima za budućnosti, istakavši da su u punom jeku radovi na njihovoj porodičnoj kući u Brestaču.
- Kaću u poslednjem periodu više viđate zato što ima mnogo više pametnijih stvari da kaže od mene, u svakom smislu i to nije teško. Trenutno je fokus na njoj i njenim poslovima, a ono što je zanimljivo da sada i spremamo našu kuću i pripremamo gornji sprat, pravimo dečije sobe i sređujemo dvorište. Pre neki dan sam se toliko naradio, ustao sam u pola sedam i legao sam u šest i nisam navikao toliko da radim. Moja žena me kritikuje i kaže “ti moraš da imaš obavezu da radiš u kući“ i ja sam se toliko zainatio da sam radio ceo dan i žuljeve sam dobio - rekao je Darko na samom početku istakao da se mnogo raduje završetku radova.
- Sve se dešavalo da nešto drugo iskrsne i sve drugo je bilo bitnije, ali ovo je trebalo da bude na prvom mestu. Deca moraju da imaju svoju sobu, jer neće da spavaju sa nama i sad ćemo da ubacujemo nameštaj. Lorena i Aleksej će imati svoju sobu, a Srna isto ne želi da spava sa nama, već u svom krevecu i to mi je jako teško palo.
Iako mu pojedini poslovi predstavljaju izazov, kada je reč o majstorskim radovima, Darko se ne libi da zasuka rukave i uključi se u sređivanje porodičnog doma.
- Dete sam sa sela i znam sve osnovne stvari da radim, a ono što ne znam naučim. Muško sam u kući i moram da znam sve što se tiče poslova oko kuće. Ne volim da čistim boks kod psa i to mi pada najteže, to Kaća čisti i čak sam joj kupio gumene čizme. Lepa je i u tim čizmama i volim je, ali i ovako sa dekolteom, gde se ona pojavi tu nastaje tajac - sa osmehom je rekao folker za "Blic".
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