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Supruga folkera Darka Lazića, Katarina Lazić na društvenim mrežama deli trenutke iz svog života, međutim, ovog puta izazvala je ogromnu pažnju nakon što je otkrila u kakvoj nesvakidašnjoj situaciji se našla!

Naime, ćerka Srna je uzela makaze i rešila da mami sredi kosu, a Katarina je objavom svoje nove frizure i te kako nasmejala ljude na društvenim mrežama.

Na fotografiji koju je Katarina objavila, jasno se vidi da joj je odsečen pramen kose na temenu, a uz to poslala je i šaljivu poruku istakavši svoje iznenađenje zbog onoga što se dogodilo:

- Ovo dete će me izludeti, svako dete je sebi iseklo kosu, samo moje dete je meni iseklo kosu - napisala je Katarina uz emotikone koji plaču od smeha.

Katarinu Lazić ćerka ošišala makazama Foto: Printscreen Instagram

Spremaju sprat za decu u kući u Brestaču

Inače, Darko Lazić je nedavno govorio o porodici, ali i planovima za budućnosti, istakavši da su u punom jeku radovi na njihovoj porodičnoj kući u Brestaču.

- Kaću u poslednjem periodu više viđate zato što ima mnogo više pametnijih stvari da kaže od mene, u svakom smislu i to nije teško. Trenutno je fokus na njoj i njenim poslovima, a ono što je zanimljivo da sada i spremamo našu kuću i pripremamo gornji sprat, pravimo dečije sobe i sređujemo dvorište. Pre neki dan sam se toliko naradio, ustao sam u pola sedam i legao sam u šest i nisam navikao toliko da radim. Moja žena me kritikuje i kaže “ti moraš da imaš obavezu da radiš u kući“ i ja sam se toliko zainatio da sam radio ceo dan i žuljeve sam dobio - rekao je Darko na samom početku istakao da se mnogo raduje završetku radova.

1/4 Vidi galeriju Darko Lazić: Radovi na imanju u Vojvodini Foto: Printscreen Instagram

- Sve se dešavalo da nešto drugo iskrsne i sve drugo je bilo bitnije, ali ovo je trebalo da bude na prvom mestu. Deca moraju da imaju svoju sobu, jer neće da spavaju sa nama i sad ćemo da ubacujemo nameštaj. Lorena i Aleksej će imati svoju sobu, a Srna isto ne želi da spava sa nama, već u svom krevecu i to mi je jako teško palo.

Iako mu pojedini poslovi predstavljaju izazov, kada je reč o majstorskim radovima, Darko se ne libi da zasuka rukave i uključi se u sređivanje porodičnog doma.

- Dete sam sa sela i znam sve osnovne stvari da radim, a ono što ne znam naučim. Muško sam u kući i moram da znam sve što se tiče poslova oko kuće. Ne volim da čistim boks kod psa i to mi pada najteže, to Kaća čisti i čak sam joj kupio gumene čizme. Lepa je i u tim čizmama i volim je, ali i ovako sa dekolteom, gde se ona pojavi tu nastaje tajac - sa osmehom je rekao folker za "Blic".

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