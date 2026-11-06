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Nakon što je Mina Kostić optužena za krađu usled neprijatne situacije u kojoj se našla u tržnom centru, a o čemu je Kurir ekskluzivno pisao, oglasio se Aleksandar Kos, prijatelj Čede Jovanovića i pokazao kako provodi vreme sa njom u domu u kom on inače i živi sa Čedom.

Sedeći u kućnoj, opuštenoj atmosferi, Aca je uživao dok je slušao Minu koja je pored njega pevala na mikrofon svoj čuveni hit "Muziku pojačaj". Na snimku se čuje i kako Kos u jednom momentu doziva Čedomira dok nazdravlja pićem u kameru.

Uz ovaj video, Aca je poslao kratku, ali moćnu poruku pevačici koja je trenutno u centru pažnje dešavanja.

- Ti si jaka! - poručio je Aca.

Pogledajte ceo video koji je on podelio na svom Instagram nalogu:

01:00 Aca Kos podelio snimak sa Minom Kostić nakon što je optužena za krađu Izvor: Instagram

Aca je ovom objavom dao veliku podršku i vetar u leđa svojoj prijateljici nakon što se našla u neprijatnoj situaciji o kojoj je, inače, otvoreno progovorila za Kurir.

Prvo oglašavanje Mine Kostić nakon što je optužena za krađu

Podsećanja radi, mi smo stupili u kontakt sa pevačicom koja nam je dala detaljniji uvid o onome što se dogodilo u tržnom centru.

Ona je, kako nam je ispričala, otišla u tržni centar sa ciljem da zameni korest u popularnoj prodavnici odeće, nakon čega je došlo do neprijatne situacije. Kako tvrdi za Kurir, nije želela ništa da ukrade, istakavši da to nije u njenom maniru i da je pogrešno shvaćena:

- To su gluposti, mislila sam da zamenim korset, ja nisam u tom fazonu. Zaista ne, pogrešno su razumeli - ispričala nam je pevačica.

Ona je dodala da i policija koja je bila na terenu ne smatra da je bilo reči o pokušaju krađe:

- Ni policija ne veruje u tu priču, šta da kažu...

1/4 Vidi galeriju Mina Kostić Foto: Kurir

"Znam da nisam kriva"

Na kraju razgovora, otkrila nam je da je komad koji je završio kod nje u rancu vredan svega 10.000 dinara i da joj nije bilo na kraj pameti da tako nešto uradi:

- Ja se odlično osećam zato što znam da nisam kriva. Nisam ništa ukrala. Kako drugačije. Zašto bih ukrala? To košta 10.000 dinara, nisam poludela da tako nešto uradim - zaključila je pevačica u razgovoru za Kurir.

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