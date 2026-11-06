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Lepa Brena i Boba Živojinović otvorili su dušu o Aleksandri Prijović, te su otkrili kakava je ona zapravo kao osoba, ukazavši na to koliko je emotivna.

Boba je uvek u svojim medijskim nastupima govorio samo reči hvale o snaji, a sada je još jednom istako kakvo poštovanje ima prema njoj. Uz to otkrio je zanimljiv detalj - govorio je o razlogu zbog kog Aleksandra Prijović često zaplače na svojim nastupima.

Foto: Printscreen/aleksandraprijovic/instagram

"To predstavlja koliko je ona čista i dobra"

- Mislim da su se kod Aleksandre neke kockice spojile. Ona je jedna predivna i emotivna osoba. Aleksandra na svim nastupima zaplače. Zaplače jer to predstavlja koliko je ona čista i dobra - započeo je Boba svoju priču o Priji, prenosi Informer, pa dodao:

- Mi smo svi tu da podržimo našu decu i da budemo uvek uz njih.

Inače, Lepa Brena je svojevremeno iskreno govorila o tome da li joj je krivo što nije dobila ćerku, pa priznala da je u snajki Aleksandri Prijović pronašla posebnu bliskost.

Brena: Imam fantastičnu snaju

- Nije mi žao što nemam ćerku. Kada imaš mušku decu... Bilo bi mi žao da ih nemam, jer su moji i jer ih volim. Kada majka voli svoju decu, to je smisao života i večna ljubav. A pošto ja nisam imala ćerku, jednostavno ne znam kakav je to osećaj (smeh). Nemam zbog čega da žalim - rekla je Lepa Brena, pa dodala:

- Imaću snaje! Već imam prelepu i fantastičnu snaju Aleksandru Prijović. Šta lepše čovek može da poželi? Samo neka sve ostane kako jeste.

1/8 Vidi galeriju Lepa Brena i Aleksandra Prijović se odlično slažu Foto: Antonio Ahel/ATAImages, Printscreen

Pevačica je istakla i da se raduje budućim snajama svojih mlađih sinova, naglašavajući da joj je najvažnije da one budu pravi izbor za njih.

- Imam još dva sina, pa čekam njihov izbor i nadam se da će to biti nešto što će odgovarati prvo njima, a onda i meni - zaključila je Brena za Story.

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