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Na društvenim mrežama Ave Karabatić njeni prijatelji su objavil da je ona stradala u Zagrebu, što se ispostavilo kao netačna informacija.

Ona se nakon nekoliko sati oglasila na Instagramu i objasnila da je osoba kod koje je neko vrme boravila u stanu njenim bliskim prijateljima poslala glasovnu poruku o njenoj navodnoj smrti. Potvrdila je da je bila u Hitnoj pomoći te da nikada ne bi digla ruku na sebe.

Inače, starleta se u poslednje vreme borila s teškim psihičkim problemima, a svog partnera Lazara je više puta u medijima optuživala za teško fizičko nasilje.

Kako su javnost na njenim društvenim mrežama obavestili njeni prijatelji, ona je navodno život okončala skokom sa terase, koja se nalazila na prvom spratu.

Zvanične potvrde nadležnih institucija iz Hrvatske se još uvek čekaju.

1/8 Vidi galeriju Ava Karabatić Foto: Printskrin/Instagram

Najpre se na njenom profilu pojavio video na kome se vidi Ava okružena bolničarima.

- Nakon bega od zlostavljača, Ava Karabatić doživela je psihički slom. Ne zna ko je, ne zna gde je. Ovde Cvita, Avina prijateljica koja joj trenutno vodi društvene mreže. Budite molitvom uz nju. Jako je loše - napisala je Cvita.

Kasnije tokom noći, njena prijateljica i administratorka Cvita je napisala sledeću tužnu poruku:

00:46 Avin prijatelj se oprašta od nje Izvor: Instagram/ava_karabatic_official

- Ava nas je nažalost napustila, nije imala snage da se bori dalje, bacila se sa sprata... Ja, Cvita, obećavam zbog nje, i Ivice, da ću sve izneti sudski do kraja, naravno uz Maria, Vanju i njene prijatelje. Ona je mogla biti svakakva, ali ovo nije zaslužila. S ljubavlju, nevina zalutala dušo, nadamo se da si sada sa ocem - napisala je Cvita na Avinom Instagramu i Fejsbuku.

Ava Karabatic Foto: Screenshot

Tužnu vest potvrdio je u suzama u video-snimku i njen prijatelj Mario Tomas, s kojim je Ava postavila i nekoliko slika pre nego što su osvanule tvrdnje o njenoj navodnoj smrti, u kome mu se zahvalila na svemu, ali je istakla da i dalje voli bivšeg partnera i da zna da je bolesna.

- Ne znam kako da reagujem na ovo. Samo želim da znate, bila je u k…., bila je s….a, bila je sve, ali ovo nije napravila sama. Ovo su napravile institucije. Bio sam sa njom možda pre 10 sati... - istakao je njen prijatelj.

Ava Karabatic Foto: Screenshot

Ubrzo je osvanula još jedna audio poruka u kojoj je još jedan njen prijatelj potvrdio da je starleta tragično izgubila život.

- Pala je sa terase dole, sa prvog sprata. Nažalost, šta ćeš? Glava otišla - čuje se u ovoj potresnoj poruci.

Na društvenim mrežama odmah su se u komentarima ređale poruke saučešća porodici i prijateljima, ali je bilo i onih koji misle da ova informacija nije tačna i da je ovo samo marketinški trik.

Naša ekipa na sve načine pokušava da stupi u kontakt sa nadležnim hrvatskim organima, ali i njenim prijateljima, ali su oni nedostupni za komentar.