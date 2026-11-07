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Mina Kostić ponovo je u žiži javnosti, ali ovoga puta zbog krađe u jednom tržnom centru.

Iako je već 25 godina prisutna na domaćoj estradi, a malo ko zna da je njeno ime navedeno u dokumentima - Jasmina.

"Strašno me je nerviralo ime"

Folk pevačica je otac po rođenju dao ime Minira Jašari, što se njoj kasnije nije svidelo kada je odrasla, pa je Mina donela odluku da ga promeni, o čemu je nedavno javno progovorila.

- Promenila sam ime i prezime sa 19 godina. Mina su me zvali. Mene je moje ime strašno nerviralo. Pričala sam mom ocu: "Zašto ste mi dali to ime, neću". Otišla sam u opštinu i rekla da hoću da promenim ime zbog ličnih stvari. Ja sam sad od tada Jasmina, ali svi me znaju kao Minu - ispričala je pevačica u emisiji "Pretres" u kojoj je govorila i svojoj pomajci i usvajanju.

1/2 Vidi galeriju MINA KOSTIĆ DEMANTOVALA VEST O NJENOM PRAVOM IMENU! Pevačica poslala svoju ličnu kartu i evo kako se zove (FOTO) Foto: Screenshot

Mina Kostić je godinama pričala kako je njena mama rodila desetoro dece, a četvoro pobacila, te da je ona kao petogodišnja devojčica usvojena i da ju je odgajila Duda Ivanović.

Težak život

Kao razlog za to navela je teško materijalno stanje svojih bioloških roditelja, oca Alije i majke Zoje. Pevačica je tada tvrdila kako je pored pokojne Dude živela kao princeza, a sada priznala da joj je ta ista žena zagorčala život, bacala crnu magiju na nju i oduzela joj sve nekretnine.

- Mene Duda nikada nije usvojila, to je sve nametnuto. Ona je sebi želela da digne cenu da ljudi misle da je ona dobar čovek. Volela sam je ko majku. Ja sam maltene moju braću i sestre odgurnula, sve sam nju slepo slušala. Ona mene nije usvojila i nije istina da je sa pet godina, ja jesam išla tamo kod nje, tek sa 19 godina sam počela da živim s njom - govorila je Mina Kostić.

Krađa

Kako je Kurir ekskluzivno objavio, Mina Kostić uhvaćena je nedavno u krađi prilikom obilaksa prodavnice u jednom tržnom centru u Beogradu. Policija još uvek ispituje pevačicu, a kako saznali, u njenom rancu pronađen je odevni predmet crne boje koji nije plaćen na kasi.

1/4 Vidi galeriju Mina Kostić Foto: Kurir

Obezbeđenje zvalo policiju

Podsetimo, obezbeđenje je pozvalo policiju koja je ubrzo izašla na lice mesta, dok je pevačica, prema navodima našeg izvora, istakla da ne zna da li je garderoba koju nije platila slučajno ili namerno završila u rancu koji je ponela sa sobom po izlasku iz radnje.

1/4 Vidi galeriju Mina Kostić Foto: Printscreen Pink

"Nisam ništa ukrala"

Pevačica se ubrzo nakon skandala u radnji oglasila za Kurir i objasnila šta se dogodilo.

- To su gluposti, mislila sam da zamenim korset, ja nisam u tom fazonu. Zaista ne, pogrešno su razumeli. Ni policija ne veruje u tu priču, šta da kažu... - Ja se odlično osećam zato što znam da nisam kriva. Nisam ništa ukrala. Kako drugačije. Zašto bih ukrala? To košta 10.000 dinara, nisam poludela da tako nešto uradim - zaključila je pevačica u razgovoru za Kurir.