Slušaj vest

Ava Karabatić tragično je izgubila svoj život noćas nešto iza ponoći u Zagrebu, potvrdili su na društvenim mrežama njeni najbliži prijatelji.

Starleta se u poslednje vreme borila s teškim psihičkim problemima, a svog partnera Lazara je više puta u medijima optuživala za teško fizičko nasilje.

Zlostavljana

Ava Karabatić nedavno je iznela jezive tvrdnje o zlostavljanju koje je preživela. Uz to, podelila je niz uznemirijućih fotografija koje svedoče o teškim telesnim povredama.

Ava Karabatić Foto: Printscreen Instagram

Nakon što je, kako je sama tada istakla, zbrinuta i pružena joj lekarska pomoć, starleta je odlučila da javno progovori o svemu kroz šta je prošla, prema njenim rečima, sa bivšim partnerom.

Ava Karabatić
Ava Karabatić Foto: Printscreen Instagram

- Zvala sam hitnu jer mi je jako loše, skoro sam pala u nesvest. Izašao mi je i hematom na oku od siline udarca koje sam primila. Zadržana sam u bolnici - napisala je nedavno Ava.

Psihičko i fizičko maltretiranje

Karabatićeva je tada otkrila i detalje psihičkog i fizičkog maltretiranja.

- Nije me samo tukao oklagijom, ja sam jedno, prvenstveno mi žene, ja sam jedno krhko biće. Još uvek me boli - rekla je ona tada, pa rekla kako ju je navodno on primoravao da snima filmove za odrasle.

Ava Karabatić Foto: Pritnscreen, Dragan Kadić, Damir Dervišagić

- Na to sam apsolutno primorana bila, jako prisiljena i to je jako žalosno, ali u meni još ima snage. I dok ne zaboravim, jer sam potresena, nema ni tri sata da sam izašla, iako kažem, apsolutno meni nije ništa falilo - govorila je Ava nedavno.

Prijatelji se opraštaju

Na društvenim mrežama prijatelji se opraštaju od nje, a i na njenom zvaničnom Instagram profilu potvrdili su tragediju.

- Ava nas je nažalost napustila, nije imala snage da se bori dalje, bacila se sa sprata... Ja, Cvita, obećavam zbog nje, i Ivice, da ću sve izneti sudski do kraja, naravno uz Maria, Vanju i njene prijatelje. Ona je mogla biti svakakva, ali ovo nije zaslužila. S ljubavlju, nevina zalutala dušo, nadamo se da si sada sa ocem - napisala je Cvita na Avinom Instagramu.

00:46
Avin prijatelj se oprašta od nje Izvor: Instagram/ava_karabatic_official

Tužnu vest potvrdio je u suzama u video-snimku i njen prijatelj Mario Tomas, s kojim je Ava postavila i nekoliko slika pre tragičnog događaja, u kome mu se zahvalila na svemu, ali je istakla da i dalje voli bivšeg partnera i da zna da je bolesna.

- Ne znam kako da reagujem na ovo. Samo želim da znate, bila je u k…., bila je s….a, bila je sve, ali ovo nije napravila sama. Ovo su napravile institucije. Bio sam sa njom možda pre 10 sati... - istakao je njen prijatelj.

Ne propustiteStarsTRAGIČNO PREMINULA AVA KARABATIĆ: Njeni najbliži prijatelji se u suzama potresnim porukama opraštaju od starlete: "Nije imala snage da se bori dalje..." (VIDEO)
Ava Karabatic
StarsAVA KARABATIĆ DALA SVOJE MIŠLJENJE O NOĆI VEŠTICA! Mnogi će se oduševiti
ava.jpg
Stars"DOBILA SAM POZIV, ALI IMAM SVOJU CENU" Ava Karabatić nakon jezivog nasilja otkrila detalje pregovora za Elitu
Ava Karabatic 2.jpg
Stars(UZNEMIRUJUĆE) "PLATIĆEŠ ZA SVAKI PUT KAD SI VADIO OKLAGIJU" Ava Karabatić iznela jezive detalje nasilja i pokazala povrede
Ava Karabatić

28:13
STARS 635 07.11.2026. Izvor: Kurir TV