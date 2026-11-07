OGLASIO SE KASPER NAKON SKANDALA U TRŽNOM CENTRU MINE KOSTIĆ Mane Ćuruvija progovorio javno o verenici: Jedino što je ukrala...
- Mina Kostić je, prema navodima, zaustavljena u tržnom centru u Beogradu zbog sumnje da je u rancu imala neplaćen odevni predmet. Pevačica je za Kurir negirala da je bilo šta uzela.
- Njen partner Kasper poručio je na Instagramu da je jedino što je Mina ukrala njegovo srce, dok su je ranije kolege Sandra Rešić i Boris Stjepanović optuživali za uzimanje bakšiša.
Mina Kostić u centru je skandala zbog navodne krađe u tržnom centru.
Pevačica se oglasila nakonšto ju je zaustavila policija i za Kurir negirala da je bilo šta uzela.
"Sve me je jako nasmejalo"
Nešto kasnije na društvenim mrežama oglasio se i njen partner Kasper.
- Jedino što je moja Mina ukrala je moje srce i to je jedina i prava istina dragi moji, sve ostalo me je jako nasmejalo, a verujem i sve vas koji znate ko je i kakva je moja i vaša Mina - napisao je Mane na Instagramu.
Detalji
Kako je Kurir ekskluzivno objavio, Mina Kostić uhvaćena je u krađi prilikom obilaksa prodavnice u jednom tržnom centru u Beogradu.
Kako smo saznali i objavili, u njenom rancu pronađen je odevni predmet crne boje koji nije plaćen na kasi.
Podsetimo, obezbeđenje je pozvalo policiju koja je ubrzo izašla na lice mesta, dok je pevačica, prema navodima našeg izvora, istakla da ne zna da li je garderoba koju nije platila slučajno ili namerno završila u rancu koji je ponela sa sobom po izlasku iz radnje.
Kolege je ranije optužile za krađu
Podsetimo, pevačica Sandra Rešić otkrila je jednom prilikom da joj je koleginica Mina Kostić uzela 500 evra bakšiša, a istu priču je ranije ispričao i pevač Boris Stjepanović.
Nije poznato da li se radi o istom nastupu na kom je pokradena i Sandra Rešić ili je Boris nekom drugom prilikom ostao bez bakšiša.
- Kad su se gosti opustili i popili poneku, krenuli su da naručuju numere i daju bakšiš. Jedan gost je za pesmu Mini dao novčanicu od 500 evra, koju je ona brže-bolje zgužvala i držala sve vreme u ruci. Gosti su nekoliko puta plaćali pesme, sa nešto manjom cifrom, a Mina je te novčanice uredno ostavljala ne mesto predviđeno za bakšiš, samo je 500 evra prisvojila za sebe. Potom je otpevala još dve pesme i otišla da sedne - rekao je Boris ranije.
Pevač je rekao Mini da je video šta je uradila, i tražio da vrati novac, ali ona je samo napustila splav.