Slušaj vest

Ava Karabatić tragično je izgubila svoj život noćas u Zagrebu, a vest su na njenim društvenim mrežama objavili njeni najbliži prijatelji, koji se u suzama opraštaju od nje.

Starleta se u poslednje vreme borila s teškim psihičkim problemima, a svog partnera Lazara je više puta u medijima optuživala za teško fizičko nasilje.

Sudeći po Avinim poslednjim objavama na Instagramu pre tragičnih vesti, ona je opet imala probleme sa bivšim partnerom, a reagovali su i policija i Hitna pomoć.

Ava Karabatić Foto: Damir Dervisagic/News 1

- U šoku sam, dolazi policija i hitna - glasi prva objava.

Starleta je zatim podelila i fotografiju sa bliskim prijateljem Mariom Tomasom, koji je nešto kasnije u suzama i objavio da je Ava tragično izgubila život.

- Iz ovog idem jača nego ikad, ne dopuštam suze zbog drugih - pisalo je u objavi.

Ava Karabatić Foto: Instagram/Printscreen/ava_karabatic_official

Na sledećem storiju videla se uznemirena Ava kako sedi na krevetu okružena timom hitne pomoći, uz sledeći opis

- Nakon bega od zlostavljača, Ava Karabatić doživela je psihički slom. Ne zna ko je, ne zna gde je. Ovde Cvita, Avina prijateljica koja joj trenutno vodi društvene mreže. Budite molitvom uz nju. Jako je loše - napisala je Cvita, a onda je usledio i Avin snimak na kome uplakana govori da se ne snima.

Nakon ovoga, usledila je još jedan Avin selfi sa Tomasom, a u opisu mu se zahvalila na svemu, ali je istakla da i dalje voli bivšeg partnera i da zna da je bolesna.

- Jedini si mi hteo dobro uz porodicu i moju Vanju, ali ja nemam više snage. Oprosti, potrudi se da isteraš pravdu do kraja, razumećeš sve. Ja g...o, nažalost i dalje volim, očito sam bolesna. Pozdrav svima i budite jaki. Neka moja poruka bude za sve - pisalo je u objavi uz stihove pesme "Platićeš za sve".

1/5 Vidi galeriju Ava Karabatić Foto: Instagram/Printscreen/ava_karabatic_official, Damir Dervisagic/Kurir

Podsetimo, tužnu vest o smrti Ave Karabatić najpre je podelila njena drugarica Cvita.

- Ava nas je nažalost napustila, nije imala snage da se bori dalje, bacila se sa sprata... Ja, Cvita, obećavam zbog nje, i Ivice, da ću sve izneti sudski do kraja, naravno uz Maria, Vanju i njene prijatelje. Ona je mogla biti svakakva, ali ovo nije zaslužila. S ljubavlju, nevina zalutala dušo, nadamo se da si sada sa ocem - napisala je Cvita na Avinom Instagramu.

Potom se oglasio i Mario Tomas.

- Ne znam kako da reagujem na ovo. Samo želim da znate, bila je u k...., bila je s....a, bila je sve, ali ovo nije napravila sama. Ovo su napravile institucije. Bio sam sa njom možda pre 10 sati... - istakao je njen prijatelj.

00:06 Poruka Avinog prijatelja Izvor: Instagram/ava_karabatic_official

Ubrzo je osvanula još jedna audio poruka u kojoj je još jedan njen prijatelj potvrdio da je starleta tragično izgubila život.

- Pala je sa terase dole, sa prvog sprata. Nažalost, šta ćeš? Glava otišla - čuje se u ovoj potresnoj poruci.

Na društvenim mrežama odmah su se u komentarima redale poruke saučešća porodici i prijateljima, ali je bilo i onih koji misle da ova informacija nije tačna i da je ovo samo marketinški trik.

Ava Karabatic Foto: Screenshot

Naša ekipa na sve načine pokušava da stupi u kontakt sa nadležnim hrvatskim organima, ali i njenim prijateljima, ali su oni zasad nedostupni za komentar.

Kurir.rs

Prijatelj Ave Karabatić: