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Zagreb je u petak bio u znaku Seke Aleksić! Jedna od najvećih regionalnih muzičkih zvezda održala je prvi od dva rasprodata koncerta u Areni Zagreb i priredila veče za pamćenje.

Hiljade obožavalaca dočekale su je sa velikim uzbuđenjem, a već od prvih taktova bilo je jasno koliko je zagrebačka publika iščekivala njen dolazak.

Impresivna scenografija

Uz plesače, vatrene efekte i impresivnu scenografiju, pevačica je na scenu donela pravi muzičko-scenski spektakl. Tokom večeri promenila je tri atraktivne odevne kombinacije. Pred publiku je najpre izašla u upečatljivom crnom izdanju, potom zablistala u crvenom bodiju, a za treći deo koncerta odabrala je raskošnu zlatnu kombinaciju. Posebno iznenađenje bio je i motocikl na kojem se pojavila tokom nastupa, dok su plesači i raskošna produkcija dodatno naglasili svaki deo koncerta.

"Ja godinama unazad toliko puno radim po Hrvatskoj, a u Zagrebu, čini mi se, najviše. Verujte mi, u jednom trenutku u Zagrebu je postojalo četiri ili pet klubova i ja sam u svakom radila. Apsolutno se niko nije ljutio, svi su bili presrećni i prezadovoljni. Svuda je bilo dobro, publika je bila ispoštovana i mislim da me zbog toga ljudi vole. Na mojim nastupima ljudi se dobro provode, pamte taj provod, a ja sam neko ko nikada ništa ne skraćuje, samo daje još više. Mislim da su to ljudi prepoznali", istakla je pevačica neposredno pred izlazak na scenu.

1/8 Vidi galeriju Seka Aleksić koncert u Zagrebu Foto: Mario Poje/Extra FM

Hitovi koji su obeležili više od dve decenije njene karijere nizali su se jedan za drugim, dok je publika od prvog do poslednjeg reda pevala uglas. "Aspirin", "Crno i zlatno", "Poslednji let", "Kraljica" i brojne druge pesme još jednom su pokazale zašto Seka Aleksić već godinama ima posebno mesto na regionalnoj muzičkoj sceni, a publika je sa oduševljenjem prihvatila i numere sa njenog novog albuma "Femme Fatale". Nije nedostajalo ni emocija, ni plesa, ni trenutaka u kojima je glas publike gotovo nadjačao onaj sa bine.

Godinu dana spremala koncert

Za svoj prvi nastup u najvećoj hrvatskoj dvorani Seka je pripremila produkciju na kojoj se radilo gotovo godinu dana. Posebna scenografija, kostimi, plesači i scenski efekti bili su deo pažljivo osmišljenog spektakla, a jedan od najvećih izazova bio je odabrati pesme iz bogate diskografije.

"Priprema za koncert trajala je godinu dana. Od set-liste, plesnih kostima, koreografije do toga koje ćemo pesme uvrstiti, a koje nećemo. To je bio najveći problem. Uvrstiti pesme u dva i po do tri sata stvarno je problem kada imate celu diskografiju od deset albuma. Jako je bilo teško, ali dogovorili smo se da u martu malo promenimo set-listu kako bi ljudi koji neke pesme nisu mogli čuti na prvoj i drugoj Areni mogli čuti na trećoj", otkrila je Seka.

Posebno emotivan bio je sam kraj koncerta, kada se Seka, dirnuta reakcijama publike i skandiranjem njenog imena, zahvalila hiljadama obožavalaca.

Tri Arene

"Suze su okej... Hvala vam od srca. Volim vas, osećam vašu ljubav. Večeras smo napravili ludilo, a ne sumnjam da ćemo ovo ponoviti i sutra. Hvala vam što me podržavate, hvala vam što me volite. Ovo je sjajna uspomena za mene, nadam se i za vas. Hvala, Zagrebe", poručila je Seka na kraju večeri.

1/4 Vidi galeriju Seka Aleksić koncert u Areni Zagreb Foto: Mario Poje/Extra FM

Koliko je interesovanje za njene zagrebačke koncerte veliko, najbolje govori činjenica da su oba novembarska termina rasprodata, zbog čega je već najavljen i treći koncert, 20. marta 2027. godine. Takav odziv iznenadio je i samu pevačicu, koja je priznala da se nije nadala čak trima Arenama Zagreb.