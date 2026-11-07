SEKA ALEKSIĆ IZDOMINIRALA U ZAGREBU! Haos u Areni, pevačicu savladale emocije: Osećam vašu ljubav
- Seka Aleksić održala je prvi od dva rasprodata koncerta u Areni Zagreb i priredila muzičko-scenski spektakl uz plesače, efekte i promene kostima.
- Publika je pevala njene najveće hitove i pesme sa albuma 'Femme Fatale', a pevačica je poručila da oseća njihovu ljubav.
- Zbog velikog interesovanja najavljen je i treći koncert u Zagrebu, 20. marta 2027. godine.
Zagreb je u petak bio u znaku Seke Aleksić! Jedna od najvećih regionalnih muzičkih zvezda održala je prvi od dva rasprodata koncerta u Areni Zagreb i priredila veče za pamćenje.
Hiljade obožavalaca dočekale su je sa velikim uzbuđenjem, a već od prvih taktova bilo je jasno koliko je zagrebačka publika iščekivala njen dolazak.
Impresivna scenografija
Uz plesače, vatrene efekte i impresivnu scenografiju, pevačica je na scenu donela pravi muzičko-scenski spektakl. Tokom večeri promenila je tri atraktivne odevne kombinacije. Pred publiku je najpre izašla u upečatljivom crnom izdanju, potom zablistala u crvenom bodiju, a za treći deo koncerta odabrala je raskošnu zlatnu kombinaciju. Posebno iznenađenje bio je i motocikl na kojem se pojavila tokom nastupa, dok su plesači i raskošna produkcija dodatno naglasili svaki deo koncerta.
"Ja godinama unazad toliko puno radim po Hrvatskoj, a u Zagrebu, čini mi se, najviše. Verujte mi, u jednom trenutku u Zagrebu je postojalo četiri ili pet klubova i ja sam u svakom radila. Apsolutno se niko nije ljutio, svi su bili presrećni i prezadovoljni. Svuda je bilo dobro, publika je bila ispoštovana i mislim da me zbog toga ljudi vole. Na mojim nastupima ljudi se dobro provode, pamte taj provod, a ja sam neko ko nikada ništa ne skraćuje, samo daje još više. Mislim da su to ljudi prepoznali", istakla je pevačica neposredno pred izlazak na scenu.
Hitovi koji su obeležili više od dve decenije njene karijere nizali su se jedan za drugim, dok je publika od prvog do poslednjeg reda pevala uglas. "Aspirin", "Crno i zlatno", "Poslednji let", "Kraljica" i brojne druge pesme još jednom su pokazale zašto Seka Aleksić već godinama ima posebno mesto na regionalnoj muzičkoj sceni, a publika je sa oduševljenjem prihvatila i numere sa njenog novog albuma "Femme Fatale". Nije nedostajalo ni emocija, ni plesa, ni trenutaka u kojima je glas publike gotovo nadjačao onaj sa bine.
Godinu dana spremala koncert
Za svoj prvi nastup u najvećoj hrvatskoj dvorani Seka je pripremila produkciju na kojoj se radilo gotovo godinu dana. Posebna scenografija, kostimi, plesači i scenski efekti bili su deo pažljivo osmišljenog spektakla, a jedan od najvećih izazova bio je odabrati pesme iz bogate diskografije.
"Priprema za koncert trajala je godinu dana. Od set-liste, plesnih kostima, koreografije do toga koje ćemo pesme uvrstiti, a koje nećemo. To je bio najveći problem. Uvrstiti pesme u dva i po do tri sata stvarno je problem kada imate celu diskografiju od deset albuma. Jako je bilo teško, ali dogovorili smo se da u martu malo promenimo set-listu kako bi ljudi koji neke pesme nisu mogli čuti na prvoj i drugoj Areni mogli čuti na trećoj", otkrila je Seka.
Posebno emotivan bio je sam kraj koncerta, kada se Seka, dirnuta reakcijama publike i skandiranjem njenog imena, zahvalila hiljadama obožavalaca.
Tri Arene
"Suze su okej... Hvala vam od srca. Volim vas, osećam vašu ljubav. Večeras smo napravili ludilo, a ne sumnjam da ćemo ovo ponoviti i sutra. Hvala vam što me podržavate, hvala vam što me volite. Ovo je sjajna uspomena za mene, nadam se i za vas. Hvala, Zagrebe", poručila je Seka na kraju večeri.
Koliko je interesovanje za njene zagrebačke koncerte veliko, najbolje govori činjenica da su oba novembarska termina rasprodata, zbog čega je već najavljen i treći koncert, 20. marta 2027. godine. Takav odziv iznenadio je i samu pevačicu, koja je priznala da se nije nadala čak trima Arenama Zagreb.