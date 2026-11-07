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Ceo region ostao je jutros u šoku nakon što su prijatelji Ave Karabatić objavili na njenim profilima na društvenim mrežama da je ona tragično nastradala u Zagrebu.

Oni su se sa suzama i potresnim porukama opraštali od nje, ali je u međuvremenu došlo do šok-obrta - Ava Karabatić je ipak živa.

Starleta se nakon nekoliko sati agonije, oglasila na Instagramu i navela da je priču izmislila osoba koja je juče napala i njenog prijatelja Maria, koji je uplakan i potvrdio u javnosti da je ona preminula, zbog čega su svi i pomislili da je informacija tačna.

Ava Karabatić Foto: Katarina Drajic/ATAImages, Screenshot

- Ljudi, Ava je. Prije svega da obavestim sve da sam ja dobro, sad sam se probudila. Istina je da sam završila u hitnoj, ali zato što mi je pozlilo. Nikad ne bih digla ruku na sebe. Osoba koja je objavila glasovnu da sam ja skočila sa sprata je očito bolesna. Ta ista osoba je juče napala mog prijatelja Maria, postoji i video kojeg je objavila moja administratorka, a kasnije slala njemu i mojim prijateljima glasovne poruke koju ste imali priliku čuti. Ljudi su doživili šok. Najgore mi je što su moji najbolji prijatelji doživeli šok o ovoj lažnoj vesti zbog glasovne poruke osobe kod kojeg sam jedno vreme boravila. Njega ću prijaviti za širenje lažnih i uznemirujućih vesti. U šoku sam - napisala je Karabatićeva i dodala:

- Fizički sam dobro, ali psihički ne. Potražiću psihološku pomoć nakon svih pretrpljenih trauma zbog svog mentalnog zdravlja koje mi je trenutno na prvom mestu. Hvala svim dragim ljudima koji ste uz mene.

Inače, video o kome piše Ava je na njenom Instagram storiju, ali je sa zida profila uklonjen, a na njemu se može videtisve šta se dešavalo u stanu dan pre lažne vesti o starletinoj smrti.

Ava Karabatić Foto: Screenshot

Na snimku se vidi žestok okršaj i svađa, optužbe za kupovinu alkohola bolesnoj starleti, ali i direktno fizičko nasilje, kada je misteriozni muškarac ščepao Avinog druga za usta i lice pred uključenom kamerom!

Avin prijatelj zabeležio je uznemirujuću scenu u kojoj se Mario Tomas direktno raspravlja sa misterioznim momkom i Avinom majkom, šokiran činjenicom da se starleti u takvom stanju donosi alkohol.

- Jeste li normalni?! Žena će umreti na podu! - rekao je on.

Avin drug nije mogao da sakrije bes i zabrinutost kada je shvatio da je Avi kupljeno piće, pa je žestoko napao prisutne u stanu.

00:06 Poruka Avinog prijatelja Izvor: Instagram/ava_karabatic_official

- Ne mogu verovati da si kupio alkohol! Kako ti kao majka možeš to dozvoliti? - pitao je besni Avin drug.

- Ali ona je htela! - pravdao se misteriozni momak.

- Jeste li normalni? Žena će umreti, završiće u bolnici! Umreće na podu - vikao je iz svega glasa skrhani prijatelj.

Situacija je potpuno izmakla kontroli u trenutku kada je Avin drug optužio prisutne za iskorišćavanje bolesne žene i povikao ženi da pozove organe reda. Tada je misteriozni momak, koga je Avina majka oslovila kao Ilija, zaleteo ka njemu, fizički nasrnuo i sčepao ga rukama za usta.

- Mali, sedi ovde, udariću te! - zapretio je besni momak.

1/5 Vidi galeriju Ava Karabatić Foto: Instagram/Printscreen/ava_karabatic_official, Damir Dervisagic/Kurir

- Iskorišćavaš bolesnu ženu! Zovi policiju! Sanja! - povikao je Avin drug obraćajući se ženi.

- Nemoj mi se drati ovde! - zaurlao je misteriozni momak i besno uhvatio Avinog druga za facu i usta.

- Nemoj Ilija! Nemoj Ilija! - ponavljala je preplašena žena u pozadini.

Podsetimo, lažnu vest o navodnoj smrti Ave Karabatić najpre je podelila njena drugarica Cvita.

- Ava nas je nažalost napustila, nije imala snage da se bori dalje, bacila se sa sprata... Ja, Cvita, obećavam zbog nje, i Ivice, da ću sve izneti sudski do kraja, naravno uz Maria, Vanju i njene prijatelje. Ona je mogla biti svakakva, ali ovo nije zaslužila. S ljubavlju, nevina zalutala dušo, nadamo se da si sada sa ocem - napisala je Cvita na Avinom Instagramu.

Potom se oglasio i Mario Tomas.

- Ne znam kako da reagujem na ovo. Samo želim da znate, bila je u k...., bila je s....a, bila je sve, ali ovo nije napravila sama. Ovo su napravile institucije. Bio sam sa njom možda pre 10 sati... - istakao je njen prijatelj.

Ubrzo je osvanula još jedna audio poruka u kojoj je još jedan njen prijatelj tvrdio da je starleta tragično izgubila život.

Ava Karabatic Foto: Screenshot

- Pala je sa terase dole, sa prvog sprata. Nažalost, šta ćeš? Glava otišla - čuje se u ovoj potresnoj poruci.

Ipak, ispostavilo se da je u pitanju, na svu sreću, samo bila lažna vest.

Kurir.rs

Avin prijatelj: