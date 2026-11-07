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Ceo region ostao je jutros u šoku nakon što su prijatelji Ave Karabatić objavila na njenim profilima na društvenim mrežama da je ona stradala u Zagrebu.

Oni su se sa suzama opraštali od nje, a sada je došlo do šok obrta - Ava je živa!

Starleta se oglasila na Instagramu i navela da je priču izmislila osoba koja je juče napala i njenog prijatelja Maria.

1/8 Vidi galeriju Ava Karabatić Foto: Printskrin/Instagram

- Ljudi, Ava je. Prije svega da obavestim sve da sam ja dobro, sad sam se probudila. Istina je da sam završila u hitnoj, ali zato što mi je pozlilo. Nikad ne bih digla ruku na sebe. Osoba koja je objavila glasovnu da sam ja skočila sa sprata je očito bolesna. Ta ista osoba je juče napala mog prijatelja Maria, postoji i video kojeg je objavila moja administratorka, a kasnije slala njemu i mojim prijateljima glasovne poruke koju ste imali priliku čuti. Ljudi su doživili šok. Najgore mi je što su moji najbolji prijatelji doživeli šok o ovoj lažnoj vesti zbog glasovne poruke osobe kod kojeg sam jedno vreme boravila. Njega ću prijaviti za širenje lažnih i uznemirujućih vesti. U šoku sam - napisala je Karabatićeva i dodala:

- Fizički sam dobro, ali psihički ne. Potražiću psihološku pomoć nakon svih pretrpljenih trauma zbog svog mentalnog zdravlja koje mi je trenutno na prvom mestu. Hvala svim dragim ljudima koji ste uz mene.

Podsetimo, Avini najbliži prijatelji jutros su na njenom Instagramu objavili tužnu vest da je starleta preminula, kada je navodno skočila sa prvog sprata.

Ava Karabatić Foto: Screenshot

- Ava nas je nažalost napustila, nije imala snage da se bori dalje, bacila se sa sprata... Ja, Cvita, obećavam zbog nje, i Ivice, da ću sve izneti sudski do kraja, naravno uz Maria, Vanju i njene prijatelje. Ona je mogla biti svakakva, ali ovo nije zaslužila. S ljubavlju, nevina zalutala dušo, nadamo se da si sada sa ocem - napisala je Cvita na Avinom Instagramu.

Tužnu vest potvrdio je u suzama u video-snimku i njen prijatelj Mario Tomas, s kojim je Ava postavila i nekoliko slika pre nego što je osvanula tvrdnja o njenoj navodnoj smrti, u kome mu se zahvalila na svemu, ali je istakla da i dalje voli bivšeg partnera i da zna da je bolesna.

1/5 Vidi galeriju Ava Karabatić Foto: Instagram/Printscreen/ava_karabatic_official, Damir Dervisagic/Kurir

- Ne znam kako da reagujem na ovo. Samo želim da znate, bila je u k…., bila je s….a, bila je sve, ali ovo nije napravila sama. Ovo su napravile institucije. Bio sam sa njom možda pre 10 sati... - istakao je njen prijatelj.

Kurir.rs

Avin prijatelj: