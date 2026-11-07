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Seka Aleksić započela je seriju koncertnih spektakala u zagrebačkoj Areni, gde će pred publikom nastupiti tri puta.

Pre nego što je izašla na scenu pred hiljadama obožavalaca, pevačica je u razgovoru sa medijima sumirala utiske o ogromnom uspehu, novom muzičkom pravcu i saradnji sa Stefanom Đurićem Rastom.

"Postali smo najbolji drugari"

"Rasta je profesionalac u studiju, postali smo najbolji drugari. Kada uzmeš profesionalce, ne mešaš mu se u posao. Godinu dana smo radili na albumu, ali se isplatilo", izjavila je Seka.

Foto: Printscreen/Instagram

"Veljko je digao ruke od mene"

Njena transformacija navela je mnoge da se zapitaju kako reaguje njen suprug Veljko Piljikić, koji je inače poznat po posvećenosti sportu i zdravom načinu života. Seka je kroz smeh opisala reakciju svog supruga na njen novi izgled.

"Mislim da je Veljko digao ruke od mene što se tiče treninga i da ja budem zgodna. On se navikao i sad kad sam ja konačno to, on je u fazonu: 'Lepo, dobro si se setila', ali je srećan", rekla je Aleksićeva.

1/4 Vidi galeriju Seka Aleksić koncert u Areni Zagreb Foto: Mario Poje/Extra FM

Uspeh u Zagrebu

Zagreb je u petak bio u znaku Seke Aleksić. Jedna od najvećih regionalnih muzičkih zvezda održala je prvi od dva rasprodata koncerta u Areni Zagreb i priredila veče za pamćenje.

Hiljade obožavalaca dočekale su je sa velikim uzbuđenjem, a već od prvih taktova bilo je jasno koliko je zagrebačka publika iščekivala njen dolazak.

kurir/telegraf