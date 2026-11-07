"VELJKO JE DIGAO RUKE OD MENE" Seka Aleksić progovorila o tranformaciji i suprugu: On se navikao, a sad je u fazonu...
- Seka Aleksić je u Zagrebu započela seriju koncerata i održala prvi od tri nastupa u Areni Zagreb, pred rasprodatom publikom.
- Pevačica je rekla da je godinu dana radila na albumu sa Stefanom Đurićem Rastom i da su postali najbolji drugari.
- Osvrnula se i na reakciju supruga Veljka Piljikića na njenu transformaciju: navikao se i srećan je zbog njenog novog izgleda.
Seka Aleksić započela je seriju koncertnih spektakala u zagrebačkoj Areni, gde će pred publikom nastupiti tri puta.
Pre nego što je izašla na scenu pred hiljadama obožavalaca, pevačica je u razgovoru sa medijima sumirala utiske o ogromnom uspehu, novom muzičkom pravcu i saradnji sa Stefanom Đurićem Rastom.
"Postali smo najbolji drugari"
"Rasta je profesionalac u studiju, postali smo najbolji drugari. Kada uzmeš profesionalce, ne mešaš mu se u posao. Godinu dana smo radili na albumu, ali se isplatilo", izjavila je Seka.
"Veljko je digao ruke od mene"
Njena transformacija navela je mnoge da se zapitaju kako reaguje njen suprug Veljko Piljikić, koji je inače poznat po posvećenosti sportu i zdravom načinu života. Seka je kroz smeh opisala reakciju svog supruga na njen novi izgled.
"Mislim da je Veljko digao ruke od mene što se tiče treninga i da ja budem zgodna. On se navikao i sad kad sam ja konačno to, on je u fazonu: 'Lepo, dobro si se setila', ali je srećan", rekla je Aleksićeva.
Uspeh u Zagrebu
Zagreb je u petak bio u znaku Seke Aleksić. Jedna od najvećih regionalnih muzičkih zvezda održala je prvi od dva rasprodata koncerta u Areni Zagreb i priredila veče za pamćenje.
Hiljade obožavalaca dočekale su je sa velikim uzbuđenjem, a već od prvih taktova bilo je jasno koliko je zagrebačka publika iščekivala njen dolazak.
kurir/telegraf