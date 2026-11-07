Slušaj vest

Slađa Delibašić prisetila se ljubavi sa Đoletom Đoganijem sa kojim je napravila haos na muzičkoj sceni devedesetih godina.

Prisetila se i početka karijere, te je otkrila kako je izgledao početak njihovog odnosa.

"Volela sam da držim sve pod kontrolom"

- Bili smo baš kilnci. Upoznala sam nekog poznatog, to mi je bilo nešto. Otišli smo iz Italije, imali smo sako veče nastupe, organizaciju. Ja sam volela sve da držim pod kontrolom, a on je pored mene bio miran i siguran jer zna da on može da se bavi finansijama a ja svime ostalim. Stvarno smo bili dobar tim i tada nismo poslovno mogli jedno bez drugog - govorila je Slađa u "Bunkeru" kod Lune Đogani i dodala: 

Đole Đogani Foto: printscreen YT, Print Screen, Printscreen Pink

- Meni je trebalo da to sve čujem sa druge strane, da neko bude svestan. Meni je tada desilo da se zaljubim, imao je neke lepe muške stvari na koje devojčice padaju... Kažu, kada tražiš partnera gledaš da liči na tvog oca, a on je stvarno podsećao na njega. Strog, pravičan, bilo je lepo. Dobili smo dvoje dece, bilo je stvarno fino, ali kasnije se nisam tu više pronalazila. Skoro sedam godina smo živeli u Italiji, tamo sam Silviju i rodila.

Đole Đogani i Slađa Delibašić Foto: Printscreen

"Treba mi duplo jači muškarac"

Slađa je progovorila o emotivnom statusu i sreći.

- Srećna jesam. Kada prođu godine i kada ne nađeš pravog partnera, a koji je sa tobom zbog imena i prezimena... Pritom žena radi, zarađuje novac, ima mirnu luku... Sve ga to ponese i onda napravi situaciju sa nekom drugom ženom, to je ono... Ja sam srećna žena, radim, imam vrtić, i dalje sam lepa i zgodna. Volela bih da imam emotivnog partnera li teško je da ću moći ponovo moći nekome da verujem. Meni treba duplo jači muškarac od mene - rekla je Slađa u "Bunkeru".

Ne propustiteStarsEVO KO JE KOME ŠTA PO SRODSTVU U NAJVEĆOJ ESTRADNOJ FAMILIJI Porodično stablo Đoganijevih: Đole najstariji od sedmoro dece, a ovo su im prava imena
20240410-11-33-36ovo-je-loza-porodice-djogani.jpg
StarsZAVIRILI SMO U NOVI DOM SLAĐE DELIBAŠIĆ! Pevačica već dve godine živi u iznajmljenoj kući, komšije otkrile kakva je privatno: „Prirodna je i uvek nasmejana“
Đorđe Prodanović Slađa Delibašić
Stars"POSTOJE NEKE MALO..." Ivan Gavrilović otkrio zašto Slađa Delibašić ne nastupa s njima na koncertima
Untitled-111.jpg
Stars"NEKA ODE U CRKVU I ZAPALI SVEĆU!" Ivan Gavrilović opleo po Dr Igiju, progovorio o RATU Slađe i Vesne, pa šokirao priznanjem o Gagiju: Prošao je kroz pakao
Mojke promocija (3).jpeg

02:30
POPLJUVALA KOLEGE! Slađa Delibašić oplela po estradi: OGAVNI SU MI, SADA SAMO ZA BAKŠIŠOM JURE  Izvor: Kurir televizija