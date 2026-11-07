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Starleta Ava Karabatić najavila je da će prijaviti osobu koja je zloupotrebila njeno loše psihičko stanje i proširila dezinformacije o njenoj smrti, tako što je snimila glasovnu poruku u kojoj je rekla da starleta skočila sa sprata.

Audio snimak je objavljen na njenom zvaničnom Instagram profilu, što je uznemirilo javnost i njene prijatelje, koji su se oglašavali i opraštali se od nje, a tek kada se probudila shvatila je da je osoba kod koje je boravila prethodnih dana namerno lažirala njenu smrt, i to u periodu dok je starleta spavala.

Ava Karabatić je potvrdila da je boravila u Hitnoj pomoći gde je primljena nakon što joj je pozlilo.

Starleta je rekla da je jedna osoba iskoristila je njeno zdravstveno stanje za lansiranje lažne informacije o njenoj smrti.

Na njenom profilu objavljeni snimci o smrti, pa obrisani

Tu audio-poruku prosledio je njenoj administratorki društvenih mreža Cviti i bliskim prijateljima.

Administratorka Cvita je na Avinom Instagram profilu potreseno objavila da ih je starleta "napustila", dok se prijatelj Mario Tomas u suzama oglasio video-snimkom uveliko se opraštajući od nje.

Nakon oglašavanja Ave Karabatić, snimci su obrisani sa Instagrama.

Prvo oglašavanje Ave nakon vesti o smrti

Kada se probudila i videla da su na njenom profilu objavljene dezinformacije o njenoj smrti Ava Karabatić je hitno demantovala celokupnu priču i poručila da nikada ne bi digla ruku na sebe.

Foto: Printscreen

- Ljudi, Ava je. Prije svega da obavestim sve da sam ja dobro, sad sam se probudila. Istina je da sam završila u hitnoj, ali zato što mi je pozlilo. Nikad ne bih digla ruku na sebe. Osoba koja je objavila glasovnu da sam ja skočila sa sprata je očito bolesna. Ta ista osoba je juče napala mog prijatelja Maria, postoji i video kojeg je objavila moja administratorka, a kasnije slala njemu i mojim prijateljima glasovne poruke koju ste imali priliku čuti. Ljudi su doživili šok. Najgore mi je što su moji najbolji prijatelji doživeli šok o ovoj lažnoj vesti zbog glasovne poruke osobe kod kojeg sam jedno vreme boravila. Njega ću prijaviti za širenje lažnih i uznemirujućih vesti. U šoku sam - napisala je Karabatićeva.

Objašnjavajući motive osobe koja je želela da joj napakosti, Ava je otkrila da je reč o muškarcu koji je samo dan ranije fizički napao njenog prijatelja Marija Tomasa, o čemu postoji i video-snimak koji je objavila njena administratorka, koji je potom obrisan sa Avinog profila.

Kako je navela, taj muškarac je snimio glasovne poruke kako bi naneo štetu njoj i uznemirio njene najbliže prijatelje koji su poverovali u lažnu vest.

Karabatićeva je potvrdila je da će ga zvanično prijaviti policiji i nadležnim organima zbog širenja lažnih i uznemirujućih vesti.