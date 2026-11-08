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Đole Đogani jednom prilikom je ogolio dušu i ispričao nikad ispričanu priču o svojim počecima, poznanstvu i njihovoj zabranjenoj ljubavi sa Slađom Delibašić, kao i svemu što je prethodilo njihovom zajedničkom životu.

Iako javnost zna mnogo o njima, Đole je tada izneo šokantne detalje koje nikada nije podelio sa medijima.

"Menadžer mi je rekao da je dosadno sam da igram"

- Jedno vreme sam radio u Italiji kao solista. Nastupao sam po diskotekama i trgovima, takozvanim "piazama". Bio sam u društvu ozbiljnih imena. Umberta Točija, Tota Kotunja… Ušao sam u uži krug najboljih igrača u Evropi. Bilo je to vreme kada sam bio deo grupe "Show fantastico", a kasnije smo mi to preimenovali u "Đogani fantastico" – prisetio se tada Đole.

1/8 Vidi galeriju Đole Đogani Foto: printscreen YT, Print Screen, Printscreen Pink

- Kada sam 1989. krenuo sa Slađom, bio mi je potreban tim za letnji nastup u Italiji. Tamošnji menadžer mi je rekao da je dosadno da sam igram, i da treba neka grupa, bar pet koreografija. Setio sam se da u Beogradu ima plesnih škola, pa sam pitao Gagija da li zna neku grupu. Rekao mi je da postoji grupa u hali Pinki, Studio 128. Tamo sam upoznao Slađu.

"Nisam pomišljao da će ni postati žena"

Ona je bila oduševljena idejom da nastupa u Italiji.

- Mesec i po dana smo vežbali koreografije, a onda smo otišli i tako je sve počelo. Nisam tada ni pomišljao da će mi postati žena – iskren je bio Đole.

– Ja sam u to vreme bio sa devojkom iz Rima, Klaudijom. A Slađa je imala dečka, košarkaša Dragutinovića. U Italiji smo se zbližili, izlazili, šetali... Bila je to romantična priča. Učio sam je da vozi u cik zore, posle nastupa. Sedne u kola, kvacilo, gas, pokazivao sam joj sve. Tako smo se zaljubili - prisetio se denser mladosti.

1/5 Vidi galeriju Đole Đogani ima karijeru za poštovanje Foto: Kurir Televizija, ATA images, Kurir

"Nije bilo klasične prosidbe"

Kako je govorio, nikad nije kleknuo pred njom sa prstenom.

– Nije bilo klasične prosidbe. Slađa je ostala trudna dok smo još bili u Italiji. Kad smo došli u Beograd, brinuli smo kako će njen otac reagovati. Rekao sam: "Brate, ubiće me! Crnogorci su to!" Ali ona je verovala da neće ništa primetiti. Ipak, njena maćeha je posumnjala i pitala je: "Je l’ ti možda trudna?"

1/6 Vidi galeriju Slađa Delibašić Foto: Nemanja Nikolić

– Onda smo otišli kod njenog oca, Ljube, u vikendicu kod Požarevca. Ruke mi se znojile. Kažem: "Čika Ljubo, vaša ćerka je trudna. Čekamo bebu." On šokiran! "Ko bre trudan", krenuo da viče... Zavrtelo mu se u glavi! Nisam znao da li će da ustane i da me bije! Na sreću, njegova žena je presekla i rekla: "Ajde, bre, ustani i čestitaj deci!" Tad smo odlučili da se uzmemo – ispričao je tada Đole.

Kurir.rs/Scandal!