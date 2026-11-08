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Đole Đogani jednom prilikom je ogolio dušu i ispričao nikad ispričanu priču o svojim počecima, poznanstvu i njihovoj zabranjenoj ljubavi sa Slađom Delibašić, kao i svemu što je prethodilo njihovom zajedničkom životu.

Iako javnost zna mnogo o njima, Đole je tada izneo šokantne detalje koje nikada nije podelio sa medijima.

"Menadžer mi je rekao da je dosadno sam da igram"

- Jedno vreme sam radio u Italiji kao solista. Nastupao sam po diskotekama i trgovima, takozvanim "piazama". Bio sam u društvu ozbiljnih imena. Umberta Točija, Tota Kotunja… Ušao sam u uži krug najboljih igrača u Evropi. Bilo je to vreme kada sam bio deo grupe "Show fantastico", a kasnije smo mi to preimenovali u "Đogani fantastico" – prisetio se tada  Đole.

Đole Đogani Foto: printscreen YT, Print Screen, Printscreen Pink

- Kada sam 1989. krenuo sa Slađom, bio mi je potreban tim za letnji nastup u Italiji. Tamošnji menadžer mi je rekao da je dosadno da sam igram, i da treba neka grupa, bar pet koreografija. Setio sam se da u Beogradu ima plesnih škola, pa sam pitao Gagija da li zna neku grupu. Rekao mi je da postoji grupa u hali Pinki, Studio 128. Tamo sam upoznao Slađu.

"Nisam pomišljao da će ni postati žena"

Ona je bila oduševljena idejom da nastupa u Italiji.

- Mesec i po dana smo vežbali koreografije, a onda smo otišli i tako je sve počelo. Nisam tada ni pomišljao da će mi postati žena – iskren je bio Đole.

Ja sam u to vreme bio sa devojkom iz Rima, Klaudijom. A Slađa je imala dečka, košarkaša Dragutinovića. U Italiji smo se zbližili, izlazili, šetali... Bila je to romantična priča. Učio sam je da vozi u cik zore, posle nastupa. Sedne u kola, kvacilo, gas, pokazivao sam joj sve. Tako smo se zaljubili - prisetio se denser mladosti.

Đole Đogani ima karijeru za poštovanje Foto: Kurir Televizija, ATA images, Kurir

 "Nije bilo klasične prosidbe"

Kako je govorio, nikad nije kleknuo pred njom sa prstenom.

Nije bilo klasične prosidbe. Slađa je ostala trudna dok smo još bili u Italiji. Kad smo došli u Beograd, brinuli smo kako će njen otac reagovati. Rekao sam: "Brate, ubiće me! Crnogorci su to!" Ali ona je verovala da neće ništa primetiti. Ipak, njena maćeha je posumnjala i pitala je: "Je l’ ti možda trudna?"

Slađa Delibašić Foto: Nemanja Nikolić

– Onda smo otišli kod njenog oca, Ljube, u vikendicu kod Požarevca. Ruke mi se znojile. Kažem: "Čika Ljubo, vaša ćerka je trudna. Čekamo bebu." On šokiran! "Ko bre trudan", krenuo da viče... Zavrtelo mu se u glavi! Nisam znao da li će da ustane i da me bije! Na sreću, njegova žena je presekla i rekla: "Ajde, bre, ustani i čestitaj deci!" Tad smo odlučili da se uzmemo – ispričao je tada Đole.

Kurir.rs/Scandal!

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Đole Đogani  Izvor: Kurir