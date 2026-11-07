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Anabela Atijas govorila je jednom prilikom o detinjstvu i odrastanju u bivšoj Jugoslaviji.

Denserka je govorila o svom imenu, prezimenu ali i roditeljima.

"Hteli su da izbegnu da se osećam loše"

Anabela je otkrila tom prilikom da potiče iz mešovitog braka.

- Jeste iz knjige, mislim da je u pitanju čak neka italijanska spisateljica ili je lik iz knjige, nisam sad sigurna, nisam pitala mamu dugo… Rođena sam u mešovitom braku, tad smo svi bili Jugosloveni i bila nam je velika čast i jako smo voleli svoju zemlju i poštovali je, naša zemlja nam je davala sve moguće uslove da živimo kao normalni ljudi i tad sam se rodila ja. Mislim da su moji roditelji hteli da izbegnu da se ja ikada loše osećam zbog toga što dolazim iz mešovitog braka, pa su oboje bili za to da mi se da neko internacionalno ime - govorfila je Anabela jednom prilikom u emisiji "Iz profila".

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Ismejavanje zbog prezimena

Anabela je priznala da se svog porekla nikada nije stidela, iako su joj se u jednom periodu života smejali zbog prezimena.

1/9 Vidi galeriju Anabela Atijas Foto: Instagram, printscreen YT, Damir Dervišagić

- Mislim da svako dete koje je rođeno u to vreme je imalo neko internacionalno ime, da niko nije želeo na svoju stranu da naginje i te ljubavi su zaista bile prave i iskrene. Toliko mi se smeju povodom mog devojačkog prezimena Bukva da bi verovatno i njega promenila da sam se stidela imena - govorila je pevačica.