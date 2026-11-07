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Direktor i vlasnik Pink Media Group Željko Mitrović oglasio se iz Mar-a-Laga na Floridi, gde je, u rezidenciji američkog predsednika Donalda Trampa na Palm Biču, prisustvovao događaju kojem su, kako je istakao, prisustvovale brojne značajne ličnosti iz američkog političkog i javnog života.

- Evo upravo u rezidenciji predsednika Trampa na Floridi Mar-a-Lago. Stigli su predsednik Tramp, Marko Rubio i Stiven Miler, novi šef Bele kuće - rekao je Mitrović u video snimku koji je objavio na Instagramu koji je snimio tokom Trampovog govora.

On je rekao da je konferencija završena juče i da su svi otputovali sem njega.

- Završila se juče CPAC konferencija u Americi! Svi su otputovali kući! Ja sam ostao duže zbog sastanka i privatne večere u Mar A Lago, za nas pedesetak iz celog sveta, koja je pored mojih biznis obaveza ovde bila glavni razlog mog dolaska. Taj susret sam najavio još pre 6 dana u emisiji HIt Tvit! P.S. Sutra letim za London, jer sam dobio zeleno svetlo za giga projekat čiju realizaciju pokrećem u ponedeljak - rekao je Mitrović.