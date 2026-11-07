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Folker Radiša Trajković Đani kupio je nedavno tri stana.

Naime, kako su pisali domaći mediji, folker i njegova supruga vole da veličaju svoje bogatstvo, a pevač je nedavno, kako se pisalo kupio tri stana na kredit.

Nekretnine

U jednom stanu Đani živi sa suprugom Slađom i ima 100 kvadrata i vredi čak 460.000 evra, a druga dva stana kupio je svojim sinovima i oni koštaju po 290.000 evra - pisali su domaći mediji.

1/5 Vidi galeriju Pevač na meti Foto: Antonio Ahel/ATAImages, Petar Aleksić, Boba Nikolić

Folker Radiša Trajković Đani oženio je nedavno i mlađeg sina Marka koji je u Hramu "Svetog Save" izgovorio sudbonosno "da" supruzi Minji sa kojom ima sina Lava, a ponosni roditelji Marku su kao svadbeni poklon obezbedili krov nad glavom to jest stan.

"Sinu smo za venčanje kupili stan, poklon je i ljubav" - rekla je tada Slađa Trajković.

Nema kraja

1/8 Vidi galeriju Ovako je izgledala luks Đanijeva vikendica na vodi koju je prodao Foto: Printscreen Instagram, Printscreen Paprazzo Lov, Printscreen Paparaco Lov

Međutim, pevačevoj imperiji tu nije kraj. Đani je poznat kao neko ko voli luksuz, provod, dobre automobile i putovanja, pa se veruje da je njegovo bogatstvo dosta veće od svega navedenog.

Vikendica

Pevač je nedavno odbijen za legalizovanje ovog nelegalno podignutog objekta, a kako vreme za ovaj postupak polako ističe, on je u velikom problemu i strahu da mu ova kuća ne bude srušena, za šta postoji velika mogućnost, ukoliko ne pribavi sve papire u najskorijem roku.

- Đani je baš u velikom problemu, jer nikako ne može da pribavi građevinsku dozvolu za kuću na Savi. Trajkovićeva kuća je, kao i mnoge druge u tom delu, nelegalno podignuta. Situacija uopšte nije naivna, jer ukoliko u što skorijem roku ne dobije dozvolu za uknjiženje, ovom objektu u njihovom vlasništvu preti rušenje. Dosad je odbijen više puta, a poslednji put se to desilo prošle nedelje. To znači da će izgubiti sav novac koji je u nju uložio, a to je oko 250.000 evra. Tako je on sam pričao po medijima, da ga je toliko koštalo - rekao je naš izvor svojevremeno.