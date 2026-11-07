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Gledaoce takmičenja "Zvezde Granda", kao i same takmičare, večeras očekuje važna prekretnica jer se emituje poslednja emisija kvalifikacione faze.

Večerašnja epizoda biće od presudnog značaja za kandidate koji još uvek nisu obezbedili prolaz dalje, jer je ovo poslednja prilika da osvoje naklonost žirija i dobiju svog mentora.

- Privodimo kraju prvi krug. Danas je poslednja emisija prvog kruga, kvalifikacije. Tražimo poslednje kandidate koji će dobiti svoje mentore, a nažalost nekima ćemo morati da se zahvalimo, ali dobro - saopštio je Voja Nedeljković.

Podsetimo, nova sezona "Zvezde Granda" donela je značajne izmene u pravilu glasanja i izboru mentora, a čelnici i voditelji produkcije javno su pojasnili sve detalje novog sistema.

1/5 Vidi galeriju Zvezde Granda Foto: Antonio Ahel/ATAImages, Printscreen

- Što se tiče same emisije, i dalje ćemo imati mentorski rad. Članovi žirija biraće kandidate ili će kandidati u određenim situacijama birati sa kim rade. Sa pet, šest, sedam i osam glasova direktno se plasira u naredni krug. Oni koji budu imali nula glasova i panik tastere, moraće da napuste takmičenje. Oni koji budu imali jedan, dva, tri i četiri glasa biće u baražu - objasnio je Voja.

- Pet, šest, sedam i osam glasova je plasman u drugi krug, a taj osmi glas je glas produkcije koji možemo dati, a i ne moramo. Kada neko ima pet i šest glasova, mentore kandidatima određuje produkcija. Kada neko ima sedam ili osam glasova, ima pravo da bira mentora, ali žiri može da glasa, može da ne glasa, ali i da da panik taster - objasnio je Goran Šljivić.