Slušaj vest

Gledaoce takmičenja "Zvezde Granda", kao i same takmičare, večeras očekuje važna prekretnica jer se emituje poslednja emisija kvalifikacione faze.

Večerašnja epizoda biće od presudnog značaja za kandidate koji još uvek nisu obezbedili prolaz dalje, jer je ovo poslednja prilika da osvoje naklonost žirija i dobiju svog mentora.

 - Privodimo kraju prvi krug. Danas je poslednja emisija prvog kruga, kvalifikacije. Tražimo poslednje kandidate koji će dobiti svoje mentore, a nažalost nekima ćemo morati da se zahvalimo, ali dobro - saopštio je Voja Nedeljković.

Podsetimo, nova sezona "Zvezde Granda" donela je značajne izmene u pravilu glasanja i izboru mentora, a čelnici i voditelji produkcije javno su pojasnili sve detalje novog sistema.

Zvezde Granda Foto: Antonio Ahel/ATAImages, Printscreen

- Što se tiče same emisije, i dalje ćemo imati mentorski rad. Članovi žirija biraće kandidate ili će kandidati u određenim situacijama birati sa kim rade. Sa pet, šest, sedam i osam glasova direktno se plasira u naredni krug. Oni koji budu imali nula glasova i panik tastere, moraće da napuste takmičenje. Oni koji budu imali jedan, dva, tri i četiri glasa biće u baražu - objasnio je Voja.

- Pet, šest, sedam i osam glasova je plasman u drugi krug, a taj osmi glas je glas produkcije koji možemo dati, a i ne moramo. Kada neko ima pet i šest glasova, mentore kandidatima određuje produkcija. Kada neko ima sedam ili osam glasova, ima pravo da bira mentora, ali žiri može da glasa, može da ne glasa, ali i da da panik taster - objasnio je Goran Šljivić.

Ne propustiteStarsOVO JE VILA GDE SU ŽIVELE ZVEZDE GRANDA U CRNOJ GORI: Skrivena od svih, izlazi na more, a Popović imao stroga pravila
Snimak ekrana 2026-11-06 122347.png
Stars"PRATIM VESTI SVE DO 4 UJUTRU" Dara Bubamara patosirala izjavom o Urošu Živkoviću: Sve sama plaćam
WhatsApp Image 2026-10-05 at 13.34.06.jpeg
Stars"ŽIVE U SVOM GNEZDU I OSLUŠKUJU BEBU" Keba o sinu Igoru i trudnoj snajki, pa se dotakao paljenja džipa Urošu Živkoviću
Dragan Kojić Keba
Stars"KEBA UME DA ME IZNERVIRA KAO NIKO" Direktor Granda o odnosu sa žirijem, mnogi veruju da se on plaši Cece! Evo šta je poručio
WhatsApp Image 2026-06-11 at 15.31.13 (1).jpeg

05:55
Goran Šljivić Izvor: Kurir