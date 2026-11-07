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Anastasija Ražnatović trenutno je posvećena porodičnom životu i uživanju u majčinstvu. Otkako je na svet donela sina Ilijana, njeni dani ispunjeni su novim obavezama i trenucima sa naslednikom, a putem društvenih mreža povremeno deli i detalje koji otkrivaju njena razmišljanja i životne stavove.

Ovoga puta pažnju pratilaca privukla je objavom koja se tiče vere, duhovnosti i odnosa prema drugim ljudima. Poznato je da Anastasija, kao i ostali članovi njene porodice, neguje pravoslavnu tradiciju, a sada je na svom profilu podelila misao pokojnog duhovnika, Oca Tadeja.

Reč je o poruci koja podseća da odlazak u crkvu i deklarisanje kao vernika nemaju pravi smisao ukoliko čovek u sebi nosi loše namere prema drugima.

- Ne vredi ti što misliš da si pobožan i što ideš u crkvu, ako drugima zlo misliš - reči su Oca Tadeja koje je podelila Anastasija Ražnatović.

Podsetimo, Anastasija i njen suprug, fudbaler Nemanja Gudelj, postali su roditelji 15. jula, kada su dobili sina kojem su dali ime Ilijan. Dolazak naslednika uneo je posebnu radost u njihov život, a Svetlana Ceca Ražnatović dobila je još jednog unuka i to četvrtog.

1/7 Vidi galeriju Anastasija Ražnatović Foto: Printscreen Instagram, Shutterstock, Instagram/raznatovicanastasija, Screenshot

Ime Ilijan predstavlja varijantu imena Ilija, čije poreklo vodi do hebrejskog imena Elijjáhu, sa značenjem „moj Bog je Jahve“. Reč je o imenu koje nije često na ovim prostorima, zbog čega je njihov izbor privukao pažnju javnosti.

Zanimljivo je i da se isto ime ranije pominjalo u porodici Ražnatović. Naime, mediji su svojevremeno spekulisali da bi Veljko Ražnatović i njegova supruga Bogdana mogli upravo tako da nazovu svog trećeg sina. Ipak, par se na kraju odlučio za ime Isaija.

Osim porodičnih novosti, pažnju privlače i navodi da bi Anastasija i Nemanja sa sinom uskoro mogli da posete srpsku prestonicu.

Njihov dolazak navodno se očekuje oko 19. decembra, kada porodica Ražnatović obeležava krsnu slavu Svetog Nikolu. Postoji mogućnost da u Beograd stignu i nešto ranije, a ovaj dolazak bio bi posebno zanimljiv jer bi mali Ilijan tada prvi put posetio prestonicu.