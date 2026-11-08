VRANJEŠ POKAZAO KO SU MU NAJBOLJI PRIJATELJI! Ovaj potez niko nije očekivao, a idu na četiri noge
- Ognjen Vranješ je na društvenim mrežama objavio fotografiju sa svoja dva psa i pokazao nežniju stranu. Prizor je izazvao brojne pozitivne reakcije njegovih pratilaca.
- Nekadašnji reprezentativac BiH očigledno je veoma vezan za ljubimce, koji mu predstavljaju jedan od omiljenih načina za opuštanje.
Nekadašnji fudbalski reprezentativac Bosne i Hercegovine Ognjen Vranješ pokazao je svojim pratiocima jednu nežniju stranu, i to u društvu četvoronožnih ljubimaca. Nekadašnji fudbalski as je na društvenim mrežama objavio fotografiju na kojoj pozira sa svoja dva psa, a prizor je izazvao brojne pozitivne reakcije.
Ljubimci
Vranješ je očigledno veoma vezan za svoje ljubimce, sa kojima je iskoristio priliku da zabeleži zajednički trenutak. Na fotografiji je u njihovom društvu, a njegovi psi privukli su gotovo jednaku pažnju kao i njihov poznati vlasnik.
Objava je brzo privukla pažnju njegovih pratilaca, koji nisu krili oduševljenje prizorom. Iako je javnost navikla da ga prati kroz sportske rezultate, ali i brojne priče iz privatnog života, ovoga puta Vranješ je pokazao koliko uživa u društvu svojih pasa.
Najbolji prijatelji
Čini se da mu pored fudbala i svakodnevnih obaveza, upravo psi predstavljaju jedan od omiljenih načina za opuštanje. Po svemu sudeći, u njegovom domu za ljubav i maženje ima mesta za sve, a dva četvoronožna prijatelja očigledno imaju posebno mesto u njegovom srcu.
Vranješ je poznat kao neko ko uživa u prirodi, a često se može videti da je u lovu sa svojim prijateljima.