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Nekadašnji fudbalski reprezentativac Bosne i Hercegovine Ognjen Vranješ pokazao je svojim pratiocima jednu nežniju stranu, i to u društvu četvoronožnih ljubimaca. Nekadašnji fudbalski as je na društvenim mrežama objavio fotografiju na kojoj pozira sa svoja dva psa, a prizor je izazvao brojne pozitivne reakcije.

Ljubimci

Vranješ je očigledno veoma vezan za svoje ljubimce, sa kojima je iskoristio priliku da zabeleži zajednički trenutak. Na fotografiji je u njihovom društvu, a njegovi psi privukli su gotovo jednaku pažnju kao i njihov poznati vlasnik.

Objava je brzo privukla pažnju njegovih pratilaca, koji nisu krili oduševljenje prizorom. Iako je javnost navikla da ga prati kroz sportske rezultate, ali i brojne priče iz privatnog života, ovoga puta Vranješ je pokazao koliko uživa u društvu svojih pasa.

Najbolji prijatelji

1/5 Vidi galeriju Nekadašnji sportista u neočekivanom izdanju Foto: Privatna arhiva, Printskrin/Instagram, VIRGINIE LEFOUR / AFP / Profimedia

Čini se da mu pored fudbala i svakodnevnih obaveza, upravo psi predstavljaju jedan od omiljenih načina za opuštanje. Po svemu sudeći, u njegovom domu za ljubav i maženje ima mesta za sve, a dva četvoronožna prijatelja očigledno imaju posebno mesto u njegovom srcu.