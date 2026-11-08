Slušaj vest

Zorica Brunclik ima obožavaoce svih generacija, a koliko njena muzika dopire i do najmlađih, pokazuje jedan njen verni fan koji je postao prava atrakcija među školskim drugovima. Iako je okružen vršnjacima koji možda slušaju potpuno drugačiju muziku, njemu su omiljeni upravo hitovi legendarne pevačice, čije pesme zna gotovo napamet.

Lep gest

Dečak ne krije koliko obožava Zoricu, pa često u školi započne da peva njene najveće hitove i tako zabavlja drugare. Ne libi se ni da pred svima pokaže koliko dobro poznaje njen repertoar, a očigledno mu nije važno da li će ga vršnjaci zbog muzičkog ukusa zadirkivati ili pohvaliti. Naprotiv, on sa velikim ponosom ističe ko je njegova omiljena pevačica i ne propušta priliku da ostalima pokaže zbog čega je baš ona osvojila njegovo srce.Njegova ljubav prema pevačici ne završava se samo na pesmama. On drugovima redovno priča i o tome koliko prati „Zvezde Granda“, a glavni razlog zbog kojeg ne propušta emisije jeste upravo Zorica Brunclik. Dok njegovi vršnjaci možda iščekuju nastupe aktuelnih muzičkih zvezda ili prate popularne izvođače sa društvenih mreža, ovaj mališan pažljivo prati svaki Zoričin nastup, njene komentare i pojavljivanje u popularnom muzičkom takmičenju.

Poštuju je najmlađi

Omiljena pevačica generacijama Foto: Ilija Ilić, Printscreen Pink, Marko Karović

Posebno mu je zanimljivo da gleda svoju omiljenu pevačicu u ulozi člana žirija, pa se čini da mu je upravo ona glavni razlog da redovno prati dešavanja u takmičenju. O njenim nastupima i utiscima nakon emisije rado razgovara sa drugovima, a neretko se razgovor u školskom društvu pretvori u pravo malo muzičko druženje.Nije isključeno ni da je upravo zahvaljujući njemu još neko od njegovih vršnjaka zavoleo Zoričine pesme. Poznato je da se muzički ukusi menjaju iz generacije u generaciju, ali postoje izvođači čiji hitovi ne gube popularnost ni decenijama nakon što su nastali. Brunclikova je svakako jedna od njih, a ovaj mali obožavalac najbolji je dokaz da njena muzika i dalje pronalazi put do novih generacija.

Ne propustiteStars"ČAK I KAD SMO BILI ZAJEDNO, NISMO BILI“ Vesna Zmijanac otkrila šok detalje braka sa Kemišem, pa progovorila o Zorici Brunclik
Vesna Zmijanac Zorica Brunclik
Stars"LEŽIM U KREVETU U KOJEM JE BILA ZORICA BRUNCLIK" Pevačica (46) se oglasila pred operaciju: Evo šta joj se dogodilo...
screenshot-14.jpg
StarsZORICA BRUNCLIK IRONIČNO ODGOVORILA ALEKSANDRI RADOVIĆ! Pop pevačica kritikovala mentore u muzičkom takmičenju, evo šta je rekla folk zvezda
Untitled-3.png
StarsBILA JE GLADNA I BEZ IGDE IČEGA, A ON JOJ JE PRUŽIO RUKU! Zorica Brunclik otkrila ko joj je pomogao na početku karijere
pinkove_zvezde_07092026_0108.JPG

01:00
Aca Kos podelio snimak sa Minom Kostić nakon što je optužena za krađu Izvor: Instagram