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Zorica Brunclik ima obožavaoce svih generacija, a koliko njena muzika dopire i do najmlađih, pokazuje jedan njen verni fan koji je postao prava atrakcija među školskim drugovima. Iako je okružen vršnjacima koji možda slušaju potpuno drugačiju muziku, njemu su omiljeni upravo hitovi legendarne pevačice, čije pesme zna gotovo napamet.

Lep gest

Dečak ne krije koliko obožava Zoricu, pa često u školi započne da peva njene najveće hitove i tako zabavlja drugare. Ne libi se ni da pred svima pokaže koliko dobro poznaje njen repertoar, a očigledno mu nije važno da li će ga vršnjaci zbog muzičkog ukusa zadirkivati ili pohvaliti. Naprotiv, on sa velikim ponosom ističe ko je njegova omiljena pevačica i ne propušta priliku da ostalima pokaže zbog čega je baš ona osvojila njegovo srce.Njegova ljubav prema pevačici ne završava se samo na pesmama. On drugovima redovno priča i o tome koliko prati „Zvezde Granda“, a glavni razlog zbog kojeg ne propušta emisije jeste upravo Zorica Brunclik. Dok njegovi vršnjaci možda iščekuju nastupe aktuelnih muzičkih zvezda ili prate popularne izvođače sa društvenih mreža, ovaj mališan pažljivo prati svaki Zoričin nastup, njene komentare i pojavljivanje u popularnom muzičkom takmičenju.

Poštuju je najmlađi

1/5 Vidi galeriju Omiljena pevačica generacijama Foto: Ilija Ilić, Printscreen Pink, Marko Karović

Posebno mu je zanimljivo da gleda svoju omiljenu pevačicu u ulozi člana žirija, pa se čini da mu je upravo ona glavni razlog da redovno prati dešavanja u takmičenju. O njenim nastupima i utiscima nakon emisije rado razgovara sa drugovima, a neretko se razgovor u školskom društvu pretvori u pravo malo muzičko druženje.Nije isključeno ni da je upravo zahvaljujući njemu još neko od njegovih vršnjaka zavoleo Zoričine pesme. Poznato je da se muzički ukusi menjaju iz generacije u generaciju, ali postoje izvođači čiji hitovi ne gube popularnost ni decenijama nakon što su nastali. Brunclikova je svakako jedna od njih, a ovaj mali obožavalac najbolji je dokaz da njena muzika i dalje pronalazi put do novih generacija.