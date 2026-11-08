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Pevačica Mina Kostić našla se u centru skandala nakon što je u petak veče u jednom beogradskom tržnom centru navodno pokušala da iznese garderobu koju nije platila.

Pevačica se oglasila za Kurir nakon što je policija reagovala zbog optužbi da je pokušala krađu u butiku poznatog brenda u šoping centru. Ona je poručila da nije ništa krala već da je htela da zameni korset koji košta 10.000 dinara.

Ovaj slučaj podsetio je na brojne slične skandale u koje su tokom godina bili umešani poznati.

1/5 Vidi galeriju Mina Kostić Foto: Shutterstock, Nemanja Nikolić, Shutterstock, Nemanja Nikolić, Kurir.rs/Mihajlo Pavlović, Kurir

Naime, Mina nije jedina javna ličnost čije se ime povezivalo sa krađom. Neki su završili u policijskoj stanici, neki su se našli na snimcima sigurnosnih kamera, dok su drugi oštro demantovali optužbe.

Isidora Mijanović

Supruga glumca Sergeja Trifunovića, Isidora Mijanović, nedavno se našla u centru skandala u tržnom centru u Beogradu. Prema pisanju medija, u njenoj kesi pronađen je sako koji nije bio plaćen, nakon čega je reagovalo obezbeđenje i pozvana je policija.

1/5 Vidi galeriju Isidora Miljanović, žena Sergeja Trufunovića Foto: Printscreen Instagram, Nenad Kostić, Instagram/sergiotrifunelli, Printscreen/Instagram

Isidora je, prema navodima medija, tvrdila da joj je sako slučajno ostao u kesi, a protiv nje je podneta krivična prijava zbog sumnje na krađu.

Ivan Marinković

Učesnik "Elite 10" Ivan Marinković, bivši suprug pevačice Goce Tržan, 2016. godine uhapšen je nakon incidenta u marketu u Pančevu.

Prema tadašnjem pisanju Kurira, Marinković je sa još dvojicom muškaraca učestvovao u krađi prehrambenih proizvoda, a kod njih je pronađena roba vredna oko 100 evra. Protiv njega i još jednog osumnjičenog podnete su krivične prijave.

Goca Tržan tada je izjavila da je u šoku kada je čula šta se dogodilo.

1/4 Vidi galeriju Ivan Marinković Foto: Printscreen Pink, Printscreen

Ivan, koji je kasnije postao učesnik rijalitija "Parovi" je potvrdio ovu priču i izjavio da je među ukradenom hranom bila i buđola, koju je on nazvao skupom salamom. Zbog toga su ga kasnije prozvali Ivan Buđola.

Kiki Nikolić

Bivša učesnica rijalitija "Parovi" Kristijan Kiki Nikolić, 2021. godine privedena je zbog sumnje na krađu u jednoj prodavnici kineske robe.

1/6 Vidi galeriju Kiki Nikolić Foto: Printscreen/Instagram

Prema pisanju medija, vlasnik lokala prijavio ju je nakon što je navodno uzela robu, a slučaj je zabeležen i kamerama. Kiki je tada na društvenim mrežama obavestila pratioce da se nalazi u policijskoj stanici.

Sejo Kalač

Pevač Sejo Kalač našao se u centru skandala 2019. godine, kada se na društvenim mrežama pojavio snimak iz jedne pumpe u Hrvatskoj.

Na snimku se, prema tadašnjim medijskim izveštajima, videlo kako pevač uzima mobilni telefon koji je prethodni kupac zaboravio na kasi, a zatim odlazi sa njim. Video je izazvao brojne reakcije javnosti.

1/5 Vidi galeriju Sejo Kalač Foto: Printscreen

On je kasnije za Kurir rekao da mu je ta priča podmetnuta.

- Znam i ko je, ali neću da ga imenujem. Postoje takvi ljudi, šta ćeš. Neka bude njemu na čast. Bio je taj telefon, ja sam čekao da se taj čovek javi da mu ga vratim i tako je i bilo - rekao je Sejo pre izvesnog vremena.

Kristijan Golubović

Ni Kristijan Golubović nije izbegao priče o krađi. On se 2023. godine našao u centru pažnje nakon navoda da je u supermarketu pokušao da ukrade dečje igračke i pelene.

Golubović je tada demantovao da je bilo šta ukrao i objasnio da je svom detetu dao predmet da se igra, nakon čega ga je ostavio u prodavnici. Tom prilikom je rekao i da su u pitanju bili ženski ulošci, a ne igračke i pelene, kako je prvobitno objavljeno.

1/6 Vidi galeriju Kristijan Golubović Foto: Printscreen, Kurir Televizija, Kurir

Njegovo ime ponovo se pojavilo u medijima povodom snimka iz prodavnice na kojem je njegov prijatelj uzimao mleko za bebe, dok je Kristijan negirao da je on krao.