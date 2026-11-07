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Jutros je javnost širom regiona uznemirila lažna vest da je Ava Karabatić navodno stradala u Zagrebu. Njeni prijatelji objavili su potresne poruke na njenim profilima na društvenim mrežama, opraštajući se od nje u suzama.

Međutim, ubrzo je usledio neočekivan obrt – Ava se oglasila na društvenim mrežama i otkrila da je vest o njenoj smrti lažna, te da ju je izmislila osoba koja je prethodnog dana napala i njenog prijatelja, a kod koje je ona u prethodnom periodu boravila.

Ava Karabatić: "Pravu dramu sam proživela"

1/6 Vidi galeriju Ceo region ostao je jutros u šoku nakon što su prijatelji Ave Karabatić na njenim profilima na društvenim mrežama objavili da je stradala u Zagrebu. Foto: Printscreen, Instagram/Printscreen/ava_karabatic_official

Sada se ponovo obratila javnosti i otkrila kako se oseća, ali i kroz kakav je stres prošla.

„Hvala svima na podršci i što mi dajete snagu dok sam na dnu. Ne mogu svima da odgovorim zbog tolike količine poruka.

Pravu dramu sam doživela. Moji prijatelji, posebno Simona Mijoković, Mario Tomas, Cvita i drugi, od juče plaču jer su bili u šoku kada su videli glasovnu poruku o "mojoj smrti". Iznenadilo me je i koliko je ljudi plakalo zbog mene, a da me pritom i ne poznaju, osim sa televizije.

To mi samo potvrđuje da sam dobar čovek i da ste to prepoznali kod mene.

Po preporuci mojih najbližih prijatelja, krećem na psihoterapiju kako bih se potpuno psihički oporavila od stresova koje sam doživela tokom poslednjih meseci života.

Volim vas, vaša Ava.“

O navodima da ona stoji iza svega

1/5 Vidi galeriju Ava Karabatić Foto: Instagram/Printscreen/ava_karabatic_official, Damir Dervisagic/Kurir

Nakon toga osvrnula se i na komentare pojedinih ljudi koji su posumnjali da je čitava situacija bila unapred iscenirana zbog pažnje javnosti.

„Pročitala sam nekoliko komentara da sam ja sama iscenirala sve ovo zbog pažnje ili nečeg sličnog. Ljudi dragi, da sam želela pažnju, iskoristila bih to u svoju korist, objavila knjigu, pesmu ili nešto slično kako bih od toga imala neku korist.“