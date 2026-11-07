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Nakon što je čitavu javnost uznemirila lažna vest o smrti Ave Karabatić, oglasio se njen blizak prijatelj Mario Tomas. On priznaje da je i sam poverovao u te neistinite navode. On je jedan od onih koji su se tada kroz plač oprostili od svoje prijateljice.

Sada je rešio da otkrije od koga je krenula dezinformacija koja se pojavila na društvenim mrežama, na Avinom zvaničnom profilu.

Kako je Mario otkrio za Pink.rs, zastrašujuće vesti da je Ava skočila sa prvog sprata javio mu je muškarac u čijem je stanu starleta prethodno bila. On je u to poverovao i obratio se putem društvenih mreža, a sada je u govornoj poruci objasnio i ko je muškarac koji je bio spreman da objavi lažne vesti potresnog i uznemirujućeg sadržaja.

1/5 Vidi galeriju Ava Karabatić Foto: Instagram/Printscreen/ava_karabatic_official, Damir Dervisagic/Kurir

"Ava je psihički loše"

- Meni je juče iskočilo srce kad sam primio glasovnu poruku da se Ava bacila s prvog sprata, taj bolesnik što je poslao to je očito težak šizofrenik jer nema druge teorije za njega. Sram ga može biti - priznao je Avin prijatelj i otkrio u kakvom je sada stanju Ava:

- Ava je, sva sreća, fizički dobro, psihički je loše zbog njenih privatnih situacija koje su se dešavale. Ja se iskreno nadam da će potražiti psihološku pomoć kako bi stala na noge i vratila svoj pun sjaj. Hvala Bogu, živa je - poručio je Mario.

Celu njegovu glasovnu poruku poslušajte u videu ispod:

Starleta se hitno oglasila

Podsetimo, nakon što su plasirane dezinformacije, Ava Karabatić se oglasila i osudila osobu koja je širila lažne vesti i najavila da će je prijaviti policiji.

Starleta je na svom Instagramu navela da je priču izmislila osoba koja je juče napala i njenog prijatelja Maria.

- Ljudi, Ava je. Prije svega da obavestim sve da sam ja dobro, sad sam se probudila. Istina je da sam završila u hitnoj, ali zato što mi je pozlilo. Nikad ne bih digla ruku na sebe. Osoba koja je objavila glasovnu da sam ja skočila sa sprata je očito bolesna. Ta ista osoba je juče napala mog prijatelja Maria, postoji i video kojeg je objavila moja administratorka, a kasnije slala njemu i mojim prijateljima glasovne poruke koju ste imali priliku čuti. Ljudi su doživili šok. Najgore mi je što su moji najbolji prijatelji doživeli šok o ovoj lažnoj vesti zbog glasovne poruke osobe kod kojeg sam jedno vreme boravila. Njega ću prijaviti za širenje lažnih i uznemirujućih vesti. U šoku sam - napisala je Karabatićeva i dodala:

Ava Karabatić Foto: Screenshot

- Fizički sam dobro, ali psihički ne. Potražiću psihološku pomoć nakon svih pretrpljenih trauma zbog svog mentalnog zdravlja koje mi je trenutno na prvom mestu. Hvala svim dragim ljudima koji ste uz mene.

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