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Zejna Murkić se u četvrtak veče pojavila na jednom događaju s novim dečkom. U intervjuu za Kurir je priznala da je zaljubljena i srećna, a osvrnula se i na aktuelna društvena dešavanja, odnose na muzičkoj sceni, kao i na Pesmu za Evroviziju.

Na samom početku razgovora pevačica je prokomentarisala svoj ljubavni život, koji je ovih dana aktuelna tema jer je otkriveno da je u vezi sa 10 godina mlađim dečkom.

Srećna i voljena

- Srećna sam i voljena. Verujem da sve u životu dolazi u pravom trenutku, onda kad smo spremni za to. Jedina zavisnost koju priznajem jeste ljubav - rekla je Zejna.

1/6 Vidi galeriju Zejna Murkić Foto: Damir Devišagić

Pevačica se osvrnula na promene u društvu, ističući da je oduvek nastojala da ostane dosledna svojim uverenjima.

- Nikad nisam birala između interesa i onoga što nosim u sebi. Uvek se osećalo da postoji potreba za promenama i da je važno da proširimo vidike. Mislim da sve što se dešavalo pokazuje koliko pojedinac može da doprinese, a posebno kad se ljudi udruže. Jako sam srećna, na neki način kao da smo proslavili Novu godinu. Očekujem promene u različitim oblastima, a posebno bih volela da se više pažnje posveti kvalitetu, dobrim ljudima i umetnosti - rekla je Zejna.

Kolege se promenile prema njoj

Govoreći o podršci koju je pružala studentima, pevačica je istakla da je tokom prethodnog perioda primetila i određene promene u odnosima s pojedinim kolegama.

1/5 Vidi galeriju Zejna Murkić Foto: Kurir Televizija, Nemanja Nikolić

- Kad sam na društvenim mrežama objavljivala podršku studentima, primetila sam da su me neke kolege otpratile, a bilo je i onih koji me više nisu pozivali na svoje promocije. Neki ljudi su moju nameru drugačije razumeli. Dobijala sam savete da se ne bavim političkim temama, već isključivo muzikom. Ipak, smatrala sam da imam pravo da izrazim svoj stav - ispričala je pevačica.

Zejna se osvrnula i na profesionalne izazove, navodeći da je prethodna godina za nju bila posebno zahtevna.

- Bilo je situacija u kojima sam imala utisak da nisam dobijala prilike koje sam očekivala. Dešavalo se da čujem kako sam zauzeta za neki nastup iako sa mnom niko nije ni kontaktirao. Volela bih da se u budućnosti više vrednuju rad, trud i kvalitet - rekla je ona.

Drugo mesto na PZE joj teško palo

Dotakla se i svog prethodnog učešća na takmičenju Pesma za Evroviziju.

- Teško mi je palo i drugo mesto na PZE, jer sam verovala u svoju pesmu i očekivala drugačiji rezultat. Posebno me je iznenadio broj glasova publike, budući da sam bila favorit - navela je Zejna.

Govoreći o domaćoj muzičkoj sceni, pevačica je istakla da bi volela da umetnost i kvalitet budu u prvom planu, bez obzira na različita mišljenja i stavove.

- Živimo u vremenu u kojem su informacije svima dostupne. Mislim da je važno da svako stoji iza svojih postupaka. Za mene nije sve u novcu, jer postoje stvari poput umetnosti, časti i ličnih principa, koji imaju posebnu vrednost - istakla je ona.

Kako kaže, uprkos izazovima, uspela je da ostane posvećena muzici i nastavi da radi na svojoj karijeri.

1/10 Vidi galeriju Zejna na PZE Foto: Printscreen, RTS Printscreen

- Bilo je perioda kad sam više nastupala u inostranstvu, ali uspela sam da objavim nove pesme, ostanem prisutna i sačuvam pozitivan pogled na život. Najvažnije mi je da ostanem svoja - dodala je pevačica.

Evroviziju poslednjih godina prati niz polemika, između ostalog i zbog učešća Izraela. Zejna je iznela svoj stav o ovom pitanju.

- Nadam se da će Izrael biti isključen sa takmičenja. Smatram da je Evrovizija s vremenom izgubila deo svog značaja i da bi trebalo razmotriti i učešće Srbije, kao i održavanje PZE, dok se to pitanje ne reši. Želim da naglasim da ne govorim o narodu, već o postupcima države. Znam da nemaju svi isto mišljenje, ali ovo je moj stav i u takvim okolnostima ne bih učestvovala ni kao član žirija.